«Евротройка» и США призвали Иран соблюдать обязательства в рамках СВПД

Франция, Германия, Великобритания и США призвали Иран к соблюдению обязательств в рамках Соглашения по иранской ядерной программе. Заявление четырех государств было опубликовано в пятницу, 3 февраля, на сайте французского внешнеполитического ведомства.

В обращении подчеркивается, что иностранные правительства приняли во внимание доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по ядерному объекту в Фордо. По данным миссии, Иран без предварительного уведомления изменил конфигурацию некоторых своих центрифуг, используемых для производства урана, близкого к оружейному.

Составители документа обратили внимание на то, что производство высокообогащенного урана сопряжено со значительными рисками и не имеет веских обоснований, особенно в отсутствие надежных гарантий прозрачности и безопасности. Также была дана оценка заявлениям Тегерана о том, что выводы МАГАТЭ ошибочны. Париж, Берлин, Лондон и Вашингтон отказались принимать данный аргумент.

Ранее, 1 февраля, эксперты МАГАТЭ пришли к выводу, что деятельность на иранском ядерном объекте в Фордо противоречит обязательствам, взятым на себя Тегераном. В частности, внезапная инспекция обнаружила незаявленное изменение в соединении между двумя каскадами центрифуг IR-6, которые обогащают уран до 60%.

В 2015 году между Ираном, странами-посредниками и США был заключен так называемый Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), который предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора. При этом Тегеран заявлял, что не намерен разрабатывать ядерное оружие и осваивает атом в мирных целях.