Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия

Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в четверг, 21 сентября.

«В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной», — сообщил Мюллер, чьи слова приводит портал Wiadomości.

Он отметил, что это включает в себя, в частности, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, на поставку гаубиц Krab.

При этом Мюллер добавил, что «украинская сторона сделала ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов и Польша не приемлет такого рода неоправданные действия».

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава уже не передает Украине никакого вооружения, поскольку сама вооружается самым современным оружием. Моравецкий заявил, что польское правительство делает ставку на модернизацию и активное вооружение армии, чтобы за короткое время она стала одной из сильнейших в Европе. На вопрос, не является ли это решение Польши ответной мерой в конфликте с Киевом из-за поставок украинского зерна, он ответил, что Варшава продолжает выступать на стороне Украины в борьбе, но согласиться на развал польского рынка не может.

Отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за продления Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна, отмененного Европейской комиссией 15 сентября. После этого замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответной мере на жест Польши. Он пригрозил в ближайшие дни ввести эмбарго на некоторые польские овощи. Помимо этого Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции.

20 сентября Моравецкий заявил, что Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию. Он отметил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши звучали «не к месту».

Комментируя спор между Украиной и Польшей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации, отметил он.