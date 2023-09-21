Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин и Алиев провели телефонные переговоры
Мир
Встреча властей Азербайджана и армян Нагорного Карабаха в Евлахе завершилась
Общество
Россиян призвали прививаться от гриппа перед эпидсезоном
Мир
В Бангладеш от лихорадки денге за сутки умерло рекордное число человек
Мир
Bloomberg сообщил о планах Египта закупить пшеницу у Франции и Болгарии
Общество
Новый вариант коронавируса «Пирола» пока не выявлен в России
Мир
СМИ узнали об основании в ЕС санкций против РФ статьями ботов из «Википедии»
Мир
Депутаты Европарламента предложили наложить санкции на Азербайджан
Происшествия
ВСУ нанесли удар из танка по селу в Брянской области
Общество
Врач рассказала, какие неядовитые грибы нельзя собирать
Мир
Сценаристы Голливуда готовы прекратить забастовки и договориться со студиями
Мир
Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия
Общество
В Роспотребнадзоре ответили на вопрос о введении масочного режима в РФ
Недвижимость
Эксперт объяснил последствия реализации инициативы об изъятии заброшенных участков

Польша сообщила о поставках Киеву только ранее согласованного оружия

0
Фото: Global Look Press/dpa/Christoph Soeder
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Польша осуществляет только ранее согласованные поставки оружия Украине. Об этом заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер в четверг, 21 сентября.

«В контексте вопросов о поставках вооружений хотел бы сообщить, что Польша осуществляет только заранее согласованные поставки боеприпасов и вооружения, в том числе по контрактам, подписанным с Украиной», — сообщил Мюллер, чьи слова приводит портал Wiadomości.

Он отметил, что это включает в себя, в частности, крупнейший зарубежный контракт, подписанный польской оружейной промышленностью после 1989 года, на поставку гаубиц Krab.

При этом Мюллер добавил, что «украинская сторона сделала ряд абсолютно неприемлемых заявлений и дипломатических жестов и Польша не приемлет такого рода неоправданные действия».

ВПК там правит бал: Польша заключает огромные контракты на покупку оружия
В стране растет милитаристский угар

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что Варшава уже не передает Украине никакого вооружения, поскольку сама вооружается самым современным оружием. Моравецкий заявил, что польское правительство делает ставку на модернизацию и активное вооружение армии, чтобы за короткое время она стала одной из сильнейших в Европе. На вопрос, не является ли это решение Польши ответной мерой в конфликте с Киевом из-за поставок украинского зерна, он ответил, что Варшава продолжает выступать на стороне Украины в борьбе, но согласиться на развал польского рынка не может.

Отношения Варшавы и Киева ухудшились из-за продления Варшавой эмбарго на поставки украинского зерна, отмененного Европейской комиссией 15 сентября. После этого замглавы министерства экономики Украины Тарас Качка заявил об ответной мере на жест Польши. Он пригрозил в ближайшие дни ввести эмбарго на некоторые польские овощи. Помимо этого Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции.

20 сентября Моравецкий заявил, что Польша расширит продуктовое эмбарго, если Украина продолжит эскалацию. Он отметил, что обвинения украинского президента Владимира Зеленского в адрес Польши звучали «не к месту».

Комментируя спор между Украиной и Польшей, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что эти разногласия далеко не последние и продолжение конфликтов впереди. Россия внимательно наблюдает за развитием ситуации, отметил он.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023