В МИД Польши раскритиковали предложение Зеленского о включении ФРГ в СБ ООН
Предложение президента Украины Владимира Зеленского о включении Германии в Совет Безопасности ООН должно вызывать протест. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши, представитель правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик в четверг, 21 сентября.
Накануне украинский лидер, выступая на заседании Совбеза организации, предложил расширить число его постоянных членов за счет включения в него стран Азии, Африки, Латинской Америки и Тихоокеанского региона, а также Германии.
«Предложение Зеленского о том, чтобы Германия стала постоянным членом Совета Безопасности ООН, должно вызвать глубокие возражения», — написал замглавы польского МИДа в своем аккаунте в соцсети X.
По его словам, ФРГ «является страной, которая никогда не отвечала за военные преступления и грабежи во время Второй мировой войны против Польши, поляков и других народов, включая Украину, и поэтому не может стать гарантом мира и безопасности во всем мире».
19 сентября президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления там новых мнений и голосов. Он напомнил, что Вашингтон уже заявлял о поддержке расширения Совета Безопасности, в частности, увеличения числа постоянных и непостоянных членов. Издание The Telegraph отмечало, что Байден хочет введения в состав совета пяти или шести новых постоянных членов, таких как Индия, Бразилия, Германия и Япония. За расширение СБ ООН выступил на сессии Генассамблеи организации и премьер-министр Японии Фумио Кисида. По его словам, миру необходим Совет Безопасности, который бы отражал реальность сегодняшнего дня.
Между тем в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил постоянное членство Германии и Японии в Совбезе ООН. Он указал на то, что это невозможно, когда больше трети нынешнего состава — это страны «золотого миллиарда».
При этом остальные 8 млрд, по словам Лаврова, в совете недопредставлены. Министр заявил, что ни Германия, ни Япония, как «послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны», не добавят ничего нового в дискуссии в Совбезе.
Месяцем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала беспочвенными амбиции Германии и Японии по членству в Совбезе ООН. Она подчеркнула, что Москва выступает за то, чтобы придать СБ ООН «более репрезентативный характер» за счет развивающихся стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые справедливо имеют право претендовать на более значимую роль в глобальных делах.