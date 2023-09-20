Премьер Японии Кисида выступил за расширение числа членов СБ ООН

Премьер Японии Фумио Кисида на сессии Генеральной ассамблеи ООН во вторник, 19 сентября, выступил за расширение числа постоянных и непостоянных членов Совета Безопасности организации.

«Мир меняется существенным образом. Нам необходим Совет Безопасности, который бы отражал мир сегодняшнего дня. Япония поддерживает усиление присутствия Африки [в СБ ООН], а также необходимость расширить число как постоянных, так и непостоянных членов Совбеза ООН», — цитирует слова Кисиды издание Report.

По его словам, 80-летие ООН в 2024 году — это идеальный момент для конкретных действий.

Также японский премьер поддержал инициативу ограничения использования права вето в Совете безопасности ООН. Он заявил, что неограниченное использование права вето приводит к разделению и противостоянию в организации.

Ранее в этот день президент США Джо Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления там новых мнений. Он напомнил, что Вашингтон уже заявлял о поддержке расширения Совета Безопасности, в частности, увеличения числа постоянных и непостоянных членов.

Днем ранее, 18 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность этого важного международного органа.

17 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph, говоря о необходимости реформирования СБ ООН, отметил, что с точки зрения Вашингтона Совбез должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Издание отмечало, что Байден хочет введения в состав совета пяти или шести новых постоянных членов, таких как Индия, Бразилия, Германия и Япония.