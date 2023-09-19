Байден заявил о необходимости реформы СБ ООН для появления там новых мнений

Соединенные Штаты Америки будут добиваться реформы Совета Безопасности (СБ) ООН, считая, что в этом органе нужны «новые голоса» и «новые мнения». Об этом заявил американский лидер Джо Байден во время выступления на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября.

Президент США напомнил, что в своем прошлогоднем выступлении на предыдущей Генассамблее он объявил, что Вашингтон будет поддерживать расширение Совета Безопасности, в частности, увеличение числа постоянных и непостоянных членов.

По его словам, с тех пор по этому вопросу Соединенные Штаты провели серьезные консультации со многими странами — участницами ООН и продолжают это делать.

«Мы продолжим вносить свой вклад, чтобы реализация реформ продвигалась. <...> Мы должны быть в силах преодолеть тот тупик, который слишком часто мешает развитию и блокирует согласие в совете. Нам нужно больше голосов, больше мнений», — сказал Байден, речь которого транслировало агентство Associated Press у себя на YouTube-канале.

Днем ранее, 18 сентября, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Совет Безопасности ООН действительно нуждается в трансформации, чтобы была максимально повышена эффективность этого важного международного органа.

Он подчеркнул, что для трансформации нужен консенсус всех участников, в том числе государств, которые в большей степени влияют на мировую безопасность и экономику.

17 сентября координатор по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью британской газете The Daily Telegraph, говоря о необходимости реформирования СБ ООН, отметил, что с точки зрения Вашингтона Совбез должен стать «более инклюзивным и всеобъемлющим». Издание отмечало, что Байден хочет введения в состав совета пяти или шести новых постоянных членов, таких как Индия, Бразилия, Германия и Япония.

При этом в конце августа министр иностранных дел России Сергей Лавров исключил постоянное членство Германии и Японии в Совбезе ООН. Он указал на то, что это невозможно, когда больше трети нынешнего состава — это страны «золотого миллиарда». При этом остальные 8 млрд, по словам Лаврова, в совете недопредставлены. Министр заявил, что ни Германия, ни Япония, как «послушные исполнители воли Вашингтона, как и практически все остальные западные страны», не добавят ничего нового в дискуссии в Совбезе.