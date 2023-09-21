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ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»

Ростех: ВС РФ получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
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Вооруженные силы (ВС) России получили первую партию новых модернизированных гаубиц «Мста-С». Об этом 21 сентября сообщает компания «Ростех».

«Госкорпорация поставила Минобороны России первую партию новых модернизированных самоходных гаубиц 2С19М2 «Мста-С». Эти машины предназначены для уничтожения и подавления артиллерийских минометных батарей, танков, противотанковых, огневых и радиоэлектронных средств, бронетехники, пунктов управления, средств ПВО и ПРО, разрушения полевых оборонительных сооружений, воспрещения маневров пехотных и танковых резервов», — говорится в сообщении корпорации в Telegram-канале.

Модернизированные гаубицы «Мста-С» могут работать в режиме «огневой налет» и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Таким образом, во время нахождения установки на огневой позиции это позволяет быстро уходить от ответного удара.

У боевых машин есть модернизированные механизмы заряда, они увеличивают прицельную скорострельность до десяти выстрелов в минуту. Гаубица работает с помощью модернизированной автоматизированной системы управления наведением и огнем (АСУНО-М) с улучшенными точностными характеристиками и с возможностью отображения электронной карты местности. Она помогает машине выполнять противоогневой маневр, автономно определяя текущие координаты, автоматически рассчитывая установки для стрельбы с закрытых огневых позиций.

«Наводка орудия и ее восстановление после выстрела осуществляется автоматически. Стрельба прямой наводкой возможна в том числе в горной местности. Кроме того, снижена заметность гаубицы в радиолокационном, тепловом и оптическом диапазонах», — рассказали в «Ростехе».

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Гаубицы «Мста-С» применяются российскими военными в зоне специальной военной операции России на Украине. В частности, 12 сентября Минобороны России опубликовало кадры боевой работы российских военнослужащих в зоне СВО, на которых видно, как артиллеристы во взаимодействии с расчетами беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) подразделений разведки поразили склад боеприпасов, замаскированный в лесном массиве, а также бронетехнику, осуществляющую поддержку пехоты противника. Стрельба выполнялась с закрытой огневой позиции.

Артиллерийские расчеты «Мста-С» группировки «Центр» ежедневно выполняют огневые задачи по уничтожению различных целей украинских националистов, а также ведут контрбатарейную борьбу с артиллерией противника.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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