На Украине сообщили о взрывах в Киеве
Взрывы прозвучали в Киеве утром 21 сентября, о чем сообщило украинское издание «Зеркало недели» в Telegram-канале.
В столице Украины сейчас объявлена воздушная тревога. Также сирены звучат в Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях.
Минобороны РФ эту информацию не комментировало.
В ночь на 20 сентября на территории Полтавской области была объявлена воздушная тревога, которая длилась в течение четырех с половиной часов. Кроме того, сообщалось о взрывах в Кременчуге.
Ранее, 18 сентября, сильные взрывы прозвучали в городе Измаиле Одесской области, где находится крупный морской порт. Днем ранее серия взрывов прозвучала в Харькове и области.
Российские военнослужащие начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября 2022 года. Как отметил тогда президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности на Крымском мосту.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.