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В Россельхознадзоре объяснили попадание продукции с АЧС в магазины

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Попадание в реализацию зараженного вирусом африканской чумы свиней (АЧС) мяса и продукции из него говорит о серьезных упущениях производителей по обеспечению биологической защиты свинокомплексов. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Россельхознадзора после выявления фактов продажи зараженной продукции.

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«Выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации отчасти связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов», — пояснили в службе.

Также там отметили, что появление в продаже такого мяса говорит о недостаточности действий ветеринарной службы на предприятиях по убою свиней в части допущения поставок инфицированных живых животных из-за несвоевременного отбора проб на АЧС.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Окорочное состояние: в магазины попало зараженное АЧС мясо

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