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Окорочное состояние: в магазины попало зараженное АЧС мясо

К каким последствиям может привести распространение заболевания и как это скажется на ценах
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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В магазины попало зараженное вирусом африканской чумы свиней (АЧС) мясо. Россельхознадзор только в сентябре зарегистрировал около десяти таких случаев. Речь идет о продукции известных брендов — «Вязанка», «Владимирский стандарт», «Горячая штучка». В ведомстве сообщили «Известиям», что такая ситуация стала возможна из-за упущениях в работе бизнеса по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, а также теневой реализации больших объемов «серой» свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, соцсети и мессенджеры. Хотя для человека эта продукция и не опасна, но заболевание легко передается из страны в страну и от вируса гибнет всё поголовье свиней. Производители и эксперты допустили дефицит мяса на российском рынке и рост цен на него в пределах 10–20%.

Больное мясо

В отечественной рознице появилось мясо свинины и продукция из него, зараженное АЧС. Как выяснили «Известия», случаи сбыта были выявили в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Якутии. Россельхознадзор зарегистрировал около десяти таких инцидентов только в сентябре.

Так, ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», этот товар уже изымается Россельхознадзором из магазинов Алтайского края и Республики Алтай.

Кроме того, зараженное мясо найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби» (выпускает товары под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие). Также зараженную продукцию этой компании выявили в Якутии в ветчине «Столичная».

Справка «Известий»

АЧС — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней. Для человека болезнь не опасна, при этом мясо рекомендуют термически обрабатывать, так как вирус не погибает при заморозке и гниении. Замороженное мясо становится источником заражения. Поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что обстановка с АЧС в стране остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.

— В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов), — рассказали в службе.

По ее данным, ранее одной из ключевых проблем распространения АЧС в РФ была теневая реализация больших объемов серой свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры. Как показывали результаты расследований, основное число вспышек было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в различных учреждениях (столовые, больницы и кафе) или же посредством интернет-площадок, отметили в Россельхознадзоре.

— Реакцией на это стал законодательный запрет на скармливание свиньям пищевых отходов, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. Также территориальные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности частных и юридических лиц, занимающихся незаконной продажей и легализацией мясопродукции и пищевых отходов, — сказали в службе.

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Там добавили, что в настоящее время Минсельхоз при участии Россельхознадзора разработал проект поправок в ветеринарные правила профилактики АЧС. Они предусматривают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней.

— Что касается выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации, то отчасти это связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, — пояснили в службе.

Также это говорит и о недостаточности действий ветеринарной службы на предприятиях по убою свиней в части допущения поставок инфицированных живых животных из-за несвоевременного отбора проб на АЧС.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что в целях предупреждения распространения АЧС в регионах проводятся мониторинговые исследования. Кроме того, министерство совместно с отраслевым сообществом прорабатывает вопрос внесения изменений в Ветеринарные правила по АЧС, предусматривающие увеличение объемов таких исследований.

При этом там отметили, что отрасль животноводства в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития.

— За январь–август производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 8,7 млн т, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022-го. Производство свиней увеличилось на 5,9% до 3,6 млн т. Цены от производителей на свинину снизились за последнюю неделю на 1,2%, за месяц — на 3%, — пояснили в министерстве.

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«Известия» направили вопросы в указанные компании, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), крупные торговые сети с просьбой пояснить, как оказались в продаже зараженное АЧС мясо и продукция из него, а также какой контроль ведется за товаром для недопущении его появления на прилавках.

Опасно или нет?

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, появление в продаже зараженного мяса говорит о снижении в РФ качества пищевой продукции, которое вызвано мораторием на внеплановые проверки бизнеса.

— Один из способов снижения издержек — это использование некачественного сырья. В данном случае это зараженное мясо. Хотя официально оно неопасно для здоровья человека, однако этот факт может стать причиной для бизнеса продолжить продажи продукта с АЧС по магазинам, не боясь последствий, — пояснил он «Известиям».

По его словам, если оставить эту ситуацию без внимания, то она примет более серьезные масштабы.

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Хотя для человека зараженное мясо не опасно, он может стать переносчиком заболевания, отметил кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Заболевшие животные очень быстро погибают, поэтому такое мясо и зараженные продукты из него сжигают, а там, где они были обнаружены, вводят карантин, — сообщил эксперт.

При инцидентах на больших предприятиях необходимо уничтожать всё поголовье, считает эксперт.

Дорожает и дорожает

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) сообщили «Известиям», что ситуация с АЧС, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к новому росту цен на него.

По данным Росстата, с начала года свинина уже подорожала на 8,9%. При этом только за месяц (в августе по отношению к июлю) цены выросли на 5,6%. В среднем по России в августе 2022-го стоимость 1 кг составляла 310,54 рубля, а в августе этого года — 331,54 рубля.

Впрочем, в регионах цена за 1 кг мяса может доходить до 600 рублей. Рост цен ощутили в Краснодаре, где, по данным мэрии, он составил 10%. По последним данным, в крае из-за АЧС будет ликвидировано 12 тыс. голов свиней, сообщал «Ъ-Кубань». Также увеличение стоимости свинины фиксируется в Ивановской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Тюменской областях и других субъектах.

— Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

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По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только в Краснодарском крае по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тыс. голов, в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

В АККОР допустили, что рост цен в ближайшее время может составить от 10% до 20%.

— В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

«Известия» направили запросы в указанные регионы с просьбой прокомментировать рост цен на мясо. Редакция также запросила крупнейшие хозяйства, которые занимаются производством свинины в стране, в том числе в «Мираторг», группу компаний «Русагро», «Агроэко», «ГК Агро-Белогорье», а также в «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, где была обнаружена АЧС.

В пресс-службе «Мираторга» воздержались от комментариев.

— Как показывает практика, большинство случаев заражений приходится на летний период, а с наступлением осени и зимы при понижении температур активность заболеваний снижается. Именно поэтому на данный момент вспышка наблюдается преимущественно в южных регионах страны, ситуация стабилизируется с приходом холодов, — считает гендиректор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов.

По его мнению, значительного роста цен на свинину не произойдет — они останутся на текущем уровне или повысятся на несколько процентов. Сейчас наблюдаются сезонные колебания цен, однако в зимний период животные набирают вес, что окажет устойчивое воздействие на рынок, добавил эксперт.

В Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции — 5%.

— Несмотря на проблему АЧС, не думаю, что подорожание будет именно из-за этого фактора. Это касается в основном южных регионов страны, которым будет сложно продавать мясо и куда-то его вывозить. Но есть и другие субъекты, которые болезнь не затронула. Охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект, — заявил «Известиям» гендиректор объединения Юрий Ковалев.

По его словам, в РФ идет стабильный прирост производства свинины и это помогает стабилизировать цены.

— Хотя, конечно, производители не могут абстрагироваться от роста логистических издержек, стоимости ветпрепаратов и других, связанных с инфляцией затрат. Все компании сегодня вынуждены бороться за квалифицированных работников повышением им зарплаты, а это всё влияет на себестоимость, — пояснил эксперт.

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Впрочем, рестораны уже ощутили подорожание мяса. По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы, владельца сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, с начала года закупочная цена свинины для ресторанов выросла на 25%.

— Она дорожает и дорожает. Курятина и свинина — самые популярные и доступные продукты. Это очень болезненно для ресторанного бизнеса. Не думаю, что можно говорить об этом как о сезонном факторе с последующим снижением цен. На моей практике такого еще не было. Для этого должно быть перенасыщение рынка этим мясом, а мы такого не наблюдаем, — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, российским производителям выгоднее продавать свинину за границу за валюту и получать прибыль. Чтобы цена снизилась, нужно, чтобы упал курс доллара и стоимость мяса на внешнем и внутреннем рынке сравнялась, подчеркнул эксперт.

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