Окорочное состояние: в магазины попало зараженное АЧС мясо

В магазины попало зараженное вирусом африканской чумы свиней (АЧС) мясо. Россельхознадзор только в сентябре зарегистрировал около десяти таких случаев. Речь идет о продукции известных брендов — «Вязанка», «Владимирский стандарт», «Горячая штучка». В ведомстве сообщили «Известиям», что такая ситуация стала возможна из-за упущениях в работе бизнеса по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, а также теневой реализации больших объемов «серой» свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, соцсети и мессенджеры. Хотя для человека эта продукция и не опасна, но заболевание легко передается из страны в страну и от вируса гибнет всё поголовье свиней. Производители и эксперты допустили дефицит мяса на российском рынке и рост цен на него в пределах 10–20%.

Больное мясо

В отечественной рознице появилось мясо свинины и продукция из него, зараженное АЧС. Как выяснили «Известия», случаи сбыта были выявили в Рязанской, Брянской, Владимирской, Тульской областях, а также в Краснодарском, Алтайском, Красноярском краях, Якутии. Россельхознадзор зарегистрировал около десяти таких инцидентов только в сентябре.

Так, ДНК вируса африканской чумы свиней было обнаружено в продукции ЗАО «Староверские колбасы» и ООО «Владимирский стандарт», этот товар уже изымается Россельхознадзором из магазинов Алтайского края и Республики Алтай.

Кроме того, зараженное мясо найдено в авторефрижераторах на складском комплексе компании «Аби» (выпускает товары под брендами «Стародворье», «Вязанка», «Ядрена копоть», «Горячая штучка» и другие). Также зараженную продукцию этой компании выявили в Якутии в ветчине «Столичная».

Справка «Известий» АЧС — высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, характеризующаяся лихорадкой, цианозом кожи и обширными геморрагиями во внутренних органах. Заболевшее животное может умереть в течение пяти дней. Для человека болезнь не опасна, при этом мясо рекомендуют термически обрабатывать, так как вирус не погибает при заморозке и гниении. Замороженное мясо становится источником заражения. Поэтому его изымают из торговых сетей и уничтожают.

В пресс-службе Россельхознадзора «Известиям» сообщили, что обстановка с АЧС в стране остается по-прежнему неблагополучной, но в то же время контролируемой.



— В 2023 году нотифицированы 64 вспышки заболевания на территории РФ: 38 среди домашних свиней и 26 среди диких кабанов. Для сравнения, в 20 странах Европы с начала года зарегистрировано свыше 8,7 тыс. очагов (2,7 тыс. у домашних свиней и 6 тыс. среди диких кабанов), — рассказали в службе.



По ее данным, ранее одной из ключевых проблем распространения АЧС в РФ была теневая реализация больших объемов серой свинины и пищевых отходов через торговые интернет-площадки, социальные сети и мессенджеры. Как показывали результаты расследований, основное число вспышек было связано с использованием в корм животным пищевых отходов, закупленных в различных учреждениях (столовые, больницы и кафе) или же посредством интернет-площадок, отметили в Россельхознадзоре.

— Реакцией на это стал законодательный запрет на скармливание свиньям пищевых отходов, который вступил в силу с 1 марта 2023 года. Также территориальные управления Россельхознадзора и правоохранительные органы провели комплекс мероприятий, направленных на пресечение деятельности частных и юридических лиц, занимающихся незаконной продажей и легализацией мясопродукции и пищевых отходов, — сказали в службе.



Там добавили, что в настоящее время Минсельхоз при участии Россельхознадзора разработал проект поправок в ветеринарные правила профилактики АЧС. Они предусматривают увеличение минимального количества и частоты отбора проб для исследования на АЧС у домашних свиней.

— Что касается выявления зараженной свиноводческой продукции в реализации, то отчасти это связано со спецификой инкубационного периода у больного животного (с момента заражения до проявления клинических признаков АЧС он составляет до 15 дней в зависимости от степени вирулентности возбудителя). Однако в основном это свидетельствует о серьезных упущениях в работе хозяйствующих субъектов по обеспечению биологической защиты свинокомплексов, — пояснили в службе.



Также это говорит и о недостаточности действий ветеринарной службы на предприятиях по убою свиней в части допущения поставок инфицированных живых животных из-за несвоевременного отбора проб на АЧС.

В пресс-службе Минсельхоза «Известиям» сообщили, что в целях предупреждения распространения АЧС в регионах проводятся мониторинговые исследования. Кроме того, министерство совместно с отраслевым сообществом прорабатывает вопрос внесения изменений в Ветеринарные правила по АЧС, предусматривающие увеличение объемов таких исследований.

При этом там отметили, что отрасль животноводства в России демонстрирует устойчивую положительную динамику развития.

— За январь–август производство скота и птицы на убой в живом весе в сельхозорганизациях составило 8,7 млн т, что на 3,4% больше показателя за аналогичный период 2022-го. Производство свиней увеличилось на 5,9% до 3,6 млн т. Цены от производителей на свинину снизились за последнюю неделю на 1,2%, за месяц — на 3%, — пояснили в министерстве.

«Известия» направили вопросы в указанные компании, Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ), крупные торговые сети с просьбой пояснить, как оказались в продаже зараженное АЧС мясо и продукция из него, а также какой контроль ведется за товаром для недопущении его появления на прилавках.

Опасно или нет?

По словам главы «Общественной потребительской инициативы» Олега Павлова, появление в продаже зараженного мяса говорит о снижении в РФ качества пищевой продукции, которое вызвано мораторием на внеплановые проверки бизнеса.

— Один из способов снижения издержек — это использование некачественного сырья. В данном случае это зараженное мясо. Хотя официально оно неопасно для здоровья человека, однако этот факт может стать причиной для бизнеса продолжить продажи продукта с АЧС по магазинам, не боясь последствий, — пояснил он «Известиям».

По его словам, если оставить эту ситуацию без внимания, то она примет более серьезные масштабы.

Хотя для человека зараженное мясо не опасно, он может стать переносчиком заболевания, отметил кандидат медицинских наук Сергей Леонов.

— Заболевшие животные очень быстро погибают, поэтому такое мясо и зараженные продукты из него сжигают, а там, где они были обнаружены, вводят карантин, — сообщил эксперт.

При инцидентах на больших предприятиях необходимо уничтожать всё поголовье, считает эксперт.

Дорожает и дорожает

В Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств России (АККОР) сообщили «Известиям», что ситуация с АЧС, сокращением поголовья, а также более выгодными продажами свинины на экспорт могут привести к новому росту цен на него.

По данным Росстата, с начала года свинина уже подорожала на 8,9%. При этом только за месяц (в августе по отношению к июлю) цены выросли на 5,6%. В среднем по России в августе 2022-го стоимость 1 кг составляла 310,54 рубля, а в августе этого года — 331,54 рубля.

Впрочем, в регионах цена за 1 кг мяса может доходить до 600 рублей. Рост цен ощутили в Краснодаре, где, по данным мэрии, он составил 10%. По последним данным, в крае из-за АЧС будет ликвидировано 12 тыс. голов свиней, сообщал «Ъ-Кубань». Также увеличение стоимости свинины фиксируется в Ивановской, Ростовской, Рязанской, Калининградской, Тюменской областях и других субъектах.

— Ситуация очень серьезная, потому что речь идет о продовольственной безопасности страны. Цены однозначно будут расти, так как образуется дефицит мяса на внутреннем рынке, — сообщил «Известиям» председатель совета АККОР, создатель крестьянского (фермерского) хозяйства (КФХ) «Теплый стан» в Краснодарском крае Александр Шипулин.

По его словам, сегодня происходят сокращения поголовья свиней. Только в Краснодарском крае по разным причинам за этот год оно уменьшилось на 22,7 тыс. голов, в зоне риска из-за АЧС еще несколько десятков тысяч. Аграрий допускает, что с мясом свинины может сложится аналогичная ситуация, как и с топливом, которое выгоднее продавать на внешних рынках.

В АККОР допустили, что рост цен в ближайшее время может составить от 10% до 20%.

— В последнее время цены на свинину в России были очень низкие. Она стоила столько же, сколько и курица, которая должна быть самым дешевым мясом. Сейчас мы наблюдаем удорожание и возврат к прежнему соотношению. Поэтому думаю, что рост может составить 10-20% и более в зависимости от качества и категории мяса и причиной этого будет не только АЧС, — пояснил «Известиям» руководитель АККОР в Ставропольском крае, фермер Сергей Колесников.

«Известия» направили запросы в указанные регионы с просьбой прокомментировать рост цен на мясо. Редакция также запросила крупнейшие хозяйства, которые занимаются производством свинины в стране, в том числе в «Мираторг», группу компаний «Русагро», «Агроэко», «ГК Агро-Белогорье», а также в «Агрокомплекс» им Н.И. Ткачева, где была обнаружена АЧС.

В пресс-службе «Мираторга» воздержались от комментариев.

— Как показывает практика, большинство случаев заражений приходится на летний период, а с наступлением осени и зимы при понижении температур активность заболеваний снижается. Именно поэтому на данный момент вспышка наблюдается преимущественно в южных регионах страны, ситуация стабилизируется с приходом холодов, — считает гендиректор ООО «Липецкое мясо» Сергей Оганов.

По его мнению, значительного роста цен на свинину не произойдет — они останутся на текущем уровне или повысятся на несколько процентов. Сейчас наблюдаются сезонные колебания цен, однако в зимний период животные набирают вес, что окажет устойчивое воздействие на рынок, добавил эксперт.

В Национальном свином союзе считают, что рост цен будет в пределах инфляции — 5%.

— Несмотря на проблему АЧС, не думаю, что подорожание будет именно из-за этого фактора. Это касается в основном южных регионов страны, которым будет сложно продавать мясо и куда-то его вывозить. Но есть и другие субъекты, которые болезнь не затронула. Охлажденная свинина перевозится на любые расстояния, при соблюдении условий хранения она спокойно может храниться в течение месяца и быть доставлена в любой субъект, — заявил «Известиям» гендиректор объединения Юрий Ковалев.

По его словам, в РФ идет стабильный прирост производства свинины и это помогает стабилизировать цены.

— Хотя, конечно, производители не могут абстрагироваться от роста логистических издержек, стоимости ветпрепаратов и других, связанных с инфляцией затрат. Все компании сегодня вынуждены бороться за квалифицированных работников повышением им зарплаты, а это всё влияет на себестоимость, — пояснил эксперт.

Впрочем, рестораны уже ощутили подорожание мяса. По словам омбудсмена в сфере ресторанного рынка Москвы, владельца сети «Мясо & Рыба» Сергея Миронова, с начала года закупочная цена свинины для ресторанов выросла на 25%.

— Она дорожает и дорожает. Курятина и свинина — самые популярные и доступные продукты. Это очень болезненно для ресторанного бизнеса. Не думаю, что можно говорить об этом как о сезонном факторе с последующим снижением цен. На моей практике такого еще не было. Для этого должно быть перенасыщение рынка этим мясом, а мы такого не наблюдаем, — пояснил представитель бизнеса.

По его словам, российским производителям выгоднее продавать свинину за границу за валюту и получать прибыль. Чтобы цена снизилась, нужно, чтобы упал курс доллара и стоимость мяса на внешнем и внутреннем рынке сравнялась, подчеркнул эксперт.