Чума с плеч: в Монголии зафиксирован случай заболевания бубонной чумой

В областную больницу Гоби-Алтайского региона Монголии на границе с Китаем поступил пациент с подозрением на бубонную чуму. По оценкам врачей, больной находится в критическом состоянии. В регионе введен режим повышенной готовности, а также изолированы люди, контактирующие с пациентом. Для Монголии чума является эндемичным (характерным для местности) заболеванием, которое на себе переносят преимущественно грызуны и зайцееобразные. Симптомы опасного заболевания, способы лечения, профилактика для людей, находящихся в зоне природных очагов, — в материале «Известий».

Проблема региона

На территориях Монголии, граничащих с Россией и Китаем, выявлено 137 природных очагов чумы. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил Национальный центр изучения зоонозных (болезни, передающиеся от животных) инфекций Монголии на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

Ближе всего к российской границе природные очаги бубонной чумы находятся в северо-западном аймаке (районе) Увс, который граничит с республикой Тува. Последний раз исследования в аймаке Увс прошли в 2022 году, когда российские и монгольские эпидемиологи установили, что активность природного очага болезни увеличилась . Главный врач лаборатории «Гемотест» Максим Маскин в беседе с «Известиями» рассказал, что для Монголии чума является эндемичным заболеванием.

— В Монголии чума хорошо себя чувствует, ею болеют мелкие грызуны вроде крыс, мышей, сурков, белок, а значит, рискуют заразиться местные жители, которые заготавливают шкуры этих животных или едят их зараженное мясо. В России природные очаги чумы находятся в Сибири, Туве, на Урале, Северном Кавказе и Алтае , — рассказал врач.

Территория, где 27 июня был зафиксирован случай заболевания, граничит с Китаем и находится на расстоянии более 500 км от российской границы. Риск завоза заболевания в Россию с этой территории исключен. Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора, отметив, что ситуация на строгом контроле.

Исключить вероятность

В России благодаря эффективным профилактическим мероприятиям не было случаев заражения человека чумой с 2017 года. Кроме того, научно-исследовательские учреждения Роспотребнадзора на протяжении многих лет тесно сотрудничают с монгольскими специалистами для изучения, мониторинга и принятия профилактических мер в природных очагах. Проводятся совместные экспедиции, предоставляются тест-системы и оборудование для лабораторных исследований. На системной основе проходит мониторинг активности очагов. В 2020 и 2021 годах стало известно о случаях чумы среди животных на границе с Монголией и Казахстаном — в Забайкалье и Алтайском крае.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова 23 июня подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике чумы. Главной целью документа является минимизация рисков завоза инфекции на территорию России. Постановление предусматривает широкий комплекс организационных и профилактических мер. В их числе:

— проверка готовности госпитальной базы;

— ревизия запасов лечебных и диагностических препаратов;

— проведение учений с обработкой алгоритмов межведомственного взаимодействия.

В России ежегодно организуются учения по повышению уровня бдительности работников медорганизаций к выявлению случаев заражения человека чумой. Ведется информационно- просветительская работа с населением, проживающим в энзоотичных по чуме районах страны.

Природа заболевания

Чума обычно ассоциируется со средневековой эпидемией в Европе. Однако это не так, в мире было три масштабные вспышки болезни: первая — на территории Центральной Азии в середине VI века, вторая — знаменитая «Черная смерть», которая прокатилась по всей Европе в XIV веке, и третья — в Центральном и Юго‑Восточном Китае в XIX веке. Сейчас чума так и остается не побежденной: каждый год от нее погибает в среднем 200 человек. Обычно вспышки болезни регистрируют в Мадагаскаре, Конго и Перу. Максим Маскин рассказал «Известиям», что у чумы множество форм, но вызывает их одна бактерия — чумная палочка, которую распространяют блохи.

— В организм человека бактерия может попасть после укуса инфицированной блохи, вдыхания мелких капель, которые вылетают из носа и рта заболевшего человека, при прямом контакте с инфицированным или после употребления в пищу зараженного мяса, — объяснил эксперт.

Форм чумы много, самые распространенные — бубонная и легочная. Первая отличается сильно воспаленными лимфатическими узлами, так называемыми бубонами. При второй — очаг инфекции развивается в легких, отсюда и название. Проявляющиеся симптомы зависят от формы заболевания.

Симптомы и лечение

Для обнаружения инфекции пациенту назначают лабораторные исследования крови, гноя или макроты, в ходе которых выявляют бактерию Yersinia pestis.

— Если человек заражен, его изолируют и назначают лечение. Для терапии используют антибиотики и специфическую противочумную сыворотку. Однако излечиться можно, только если начать лечение на ранней стадии, потому что болезнь быстро прогрессирует и может привести к летальному исходу, — предупреждает Максим Маскин.

По истечении инкубационного периода длинною от одного до семи дней у зараженного появляются первые симптомы. При бубонной чуме у человека воспаляются лимфатические узлы в районе паха, подмышек и шеи. Размером они напоминают среднее куриное яйцо. Со временем появляется боль в мышцах, слабость, жар и озноб. При легочной чуме у заболевшего возникает мучительный кашель с кровянистой мокротой, одышка, тошнота, лихорадка. У зараженного наблюдается боль в грудной клетке и головные боли. Это более тяжелая форма болезни, чем бубонная чума, потому что она быстро прогрессирует и может привести к смерти за пару дней.

Профилактика и вакцинация

Чтобы предотвратить заражение чумой на очаговых территориях, врач Максим Маскин рекомендует не прикасаться к диким животным и использовать репелленты для отпугивания насекомых. Находясь в зоне риска, следует соблюдать правила личной гигиены, употреблять обработанную должным образом пищу и своевременно проводить уборку помещений от пищевых и прочих отходов.

— Обычно заболевают работники ферм и животноводческих хозяйств, охотники и люди, употребляющие в пищу мясо диких животных. У обычного человека риск заболеть чумой достаточно низок, — заключил эксперт.