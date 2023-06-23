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В Монголии выявили 137 природных очагов чумы
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В Монголии выявили 137 природных очагов чумы

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Фото: Global Look Press/Xinhua/Li Zhipeng
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Природные очаги чумы были выявлены в Монголии в граничащих с Россией регионах. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщил Национальный центр изучения зоонозных инфекций Монголии на 25-й международной конференции «Проблемы зоонозных инфекций».

Всего в стране было обнаружено 137 природных очагов чумы, пишет сайт aif.ru. в зоне повышенного риска оказались западные регионы на границе с Китаем и Россией, где каждый год регистрируют случаи заболевания людей чумой.

По данным ТАСС, в 2022 году в монгольском регионе Увс на границе с Тувой зафиксировали увеличение активности природного очага чумы.

Чума является для Монголии эндемичным заболеванием, ее переносчиком являются грызуны и живущие на них блохи. Передается оно от больного животного человеку, в том числе при употреблении в пищу мяса, пишет сайт kp.ru.

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В мае в России разработали кандидатный вакцинный штамм, эффективно защищающий животных от гибели при заражении актуальным для РФ вирусом африканской чумы свиней (АЧС) — одного из самых опасных заболеваний в животноводстве.

Научные исследования по созданию эффективных и безопасных вакцин против африканской чумы свиней будут продолжены.

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