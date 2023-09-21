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Синоптики пообещали теплую погоду 23 и 24 сентября в городах-миллионниках

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Погода в городах-миллионниках в выходные, 23 и 24 сентября, ожидается теплая и преимущественно ясная. Это следует из данных прогноза «Яндекс Погоды» 21 сентября.

По словам руководителя сервиса Александра Ганьшина, Москва не станет исключением.

«Прогноз «Яндекс Погоды» сообщает, что в субботу в столице ожидается ясная погода, а среднесуточная температура составит +25 градусов. В воскресенье, 24 сентября, будет малооблачно. Температура воздуха прогреется до +24 градусов», — уточнил он.

Днем в субботу в столице ожидается ветер со скоростью 3,7 м/с, а вечером — 2,7 м/с. На следующий день температура воздуха утром составит +17 градусов, а вечером опустится с +24 до +20 градусов.

Самую теплую погоду 23 и 24 сентября спрогнозировали в Волгограде, Воронеже, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону, где температура воздуха прогреется до +26…+28 градусов. Между тем жители Новосибирска и Красноярска застанут самую прохладу — здесь ожидаемая температура будет варьироваться от +7 до +9 градусов.

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Ранее, 17 сентября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что летняя погода с температурой до +25 градусов вернется в Центральную Россию во второй половине настоящей недели. Так, по данным сайта российского Гидрометцентра, днем в четверг, 21 сентября, воздух в Москве прогреется до +25 градусов.

До этого, 13 сентября, Вильфанд рассказал о скором наступлении аномально теплого периода в Ленинградской, Сахалинской, Архангельской, Псковской областях, Карелии и нескольких других регионах.

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