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Московский зоопарк сообщил о смерти медведя Диксона

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Фото: ТАСС/Пресс-служба Московского зоопарка
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Умер медведь Диксон, сообщил Московский зоопарк в своем Telegram-канале в среду, 20 сентября.

«Нам трудно принять случившееся и трудно сообщить об этом вам, всем тем, кто на протяжении года следил за жизнью нашего милого медведя, переживал и надеялся на его выздоровление», — говорится в публикации.

Сотрудники зоопарка рассказали, что некоторое время назад Диксону стало хуже — у животного появилась одышка, он стал меньше есть и реже выходить в вольер на улице. Тогда к его основной терапии добавили противовоспалительные препараты. Через день зверь почувствовал себя лучше, но вскоре его состояние снова изменилось.

«Диксон умер от острой сердечно-легочной недостаточности — во сне», — добавлено в сообщении.

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5 сентября прошлого года в министерстве экологии и рационального природопользования Красноярского края рассказали, что на севере региона обнаружили раненого белого медведя, позже животное привезли на территорию Московского зоопарка. После проведенного специалистами осмотра и рентгена у медведя, названного Диксоном, было найдено около 40–50 ранений от картечи различного диаметра.

После, в марте 2023 года, в зоопарке рассказывали, что Диксон с наступлением весны стал чаще гулять на улице и красоваться перед посетителями. До этого, в 20-х числах февраля, зоологи сообщали, что Диксон научился переставлять заднюю левую лапу. Кроме того, медведя начали приучать к вибромассажеру и миостимулятору, который заставляет мышцы сокращаться с помощью тока.

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