Погибшего в Балашихе спасателя представят к награде

Сотрудника Ногинского спасательного центра Магомеда Нальгиева, погибшего при проведении спасательных работ на месте взрыва газа в Балашихе, представят к награде по решению главы МЧС Александра Куренкова. Об этом заявил заместитель главы МЧС Илья Денисов в среду, 20 сентября.

Он добавил, что также решается вопрос о представлении к награде и второго погибшего спасателя — сотрудника 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олега Калмыкова.

«Министр МСЧ России на данный момент принял решение о представлении сотрудника Ногинского спасательного центра к государственной награде. Насколько я знаю, губернатор Московской области [Андрей Воробьев] сейчас решает вопрос по представлению к государственной награде погибшего сотрудника Мособлпожспаса», — сказал Денисов.

Спасатели погибли при работе на месте взрыва газа в подмосковной Балашихе, который произошел утром в среду на четвертом этаже дома 10 по улице Октябрьской. Общее число жертв ЧП в настоящее время достигло шести человек, еще 13 человек пострадали, из них семеро госпитализированы, в том числе трое сотрудников МЧС. Остальные шесть человек будут проходить амбулаторное лечение.

Сначала обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир. Позднее произошло повторное обрушение, передает Telegram-канал Mash. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием.

Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.