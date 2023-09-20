МЧС: два спасателя погибли при повторном обрушении на месте ЧП в Балашихе

Двое спасателей погибли в среду, 20 сентября, при повторном обрушении на месте взрыва газа в многоквартирном доме в Балашихе. Об это сообщается на сайте МЧС России.

«20 сентября в подмосковной Балашихе в ходе проведения аварийно-спасательных работ в многоквартирном жилом доме трагически оборвались жизни спасателей Ногинского спасательного центра МЧС России Магомеда Нальгиева и 201-й ПСЧ Мособлпожспаса Олега Калмыкова», — говорится в сообщении.

Глава МЧС Александр Куренков выразил соболезнования родным и близким погибших.

«Мужество и благородство спасателей, пожертвовавших своими жизнями ради других, навсегда останется в наших сердцах. <…> Мы все выбрали одно дело — спасение людей. Светлая память героям», — приводятся на сайте его слова.

Ранее сообщалось о четырех погибших, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Еще семь человек пострадали, у них диагностировали различные повреждения — от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

Взрыв газовоздушной смеси произошел утром в среду на четвертом этаже дома № 10 по улице Октябрьской. Обрушились три этажа дома — с третьего по пятый, разрушены два балкона, повреждено не менее 10 квартир.

Позднее произошло повторное обрушение, передает Telegram-канал Mash. По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжались.

В региональном главке СК РФ сообщили о возбуждении уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.