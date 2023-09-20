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Посол Украины вызван в МИД Польши после заявлений Зеленского

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Фото: REUTERS/Mike Segar
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Посла Украины вызвали в МИД Польши после заявлений украинского президента Владимира Зеленского о «некоторых друзьях» Киева, о чем 20 сентября сообщила газета Rzeczpospolita со ссылкой на польское внешнеполитическое ведомство.

«20 сентября в польский МИД в срочном порядке был вызван посол Украины в Польше Василий Зварыч. Посол был принят заместителем министра Павлом Яблоньским», — сказано в сообщении.

Яблоньский передал дипломату «решительный протест польской стороны по отношению к формулировкам» украинского лидера.

Зеленский 19 сентября в ходе выступления на Генассамблее ООН выразил обиду на «некоторых друзей», которые отказались покупать украинское зерно, обвинив эти страны в фальшивой солидарности. Он отметил, что такими действиями они подыгрывают Москве.

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15 сентября Еврокомиссия сняла ограничения на ввоз четырех видов сельхозпродукции с Украины. В одностороннем порядке продлить запрет на импорт решили Польша, Словакия и Венгрия.

Киев подал в ВТО иск против стран, запретивших импорт украинской сельхозпродукции. По словам главы министерства экономики Украины Юлии Свириденко, было принципиально важно показать, что страны не имеют права в одностороннем порядке запрещать ввоз зерна.

В мае Еврокомиссия запретила экспортировать украинское зерно в пять стран Восточной Европы. Позже, в июле, Евросоюз продлил до 15 сентября ограничения на ввоз данной продукции из-за затоваривания украинской продукцией рынков стран Восточной Европы и предпосылки к разорению местных фермеров.

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