Николаева перевели из реанимации в стационар после операции на сердце

Певца Игоря Николаева в среду, 20 сентября, перевели из реанимации в стационар после операции на сердце.

По мнению лечащих врачей, если послеоперационный период у певца пройдет без осложнений, то его смогут выписать уже через неделю-полторы.

Кроме того, по информации Mash, состояние Николаева на данный момент расценивается как среднее, угрозы для жизни нет.

Днем ранее, 19 сентября, российский певец и композитор перенес операцию по коронарному шунтированию, после которой его положили в реанимацию.

15 сентября Николаев был госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем. Врачи отмечали, что сердце артиста то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии в этот день он был переведен в реанимацию.

Проблемы со здоровьем у 63-летнего артиста возникли еще в начале года, когда он попал в больницу с инфарктом. Музыканта прооперировали и поставили ему два стента.