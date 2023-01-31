Певца Игоря Николаева госпитализировали с подозрением на инфаркт

Композитор и певец Игорь Николаев был экстренно госпитализирован. Об этом сообщил источник «Известий» 31 января.

Николаева доставили ночью в кардиоцентр. В настоящее время он находится в блоке интенсивной терапии.

У певца подозревают инфаркт, однако точной информации о состоянии Николаева на данный момент нет.

Николаеву 63 года. В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.