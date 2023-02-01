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Игорю Николаеву провели операцию на сердце

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Эстрадный певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию на сердце. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил источник «Известий».

Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное

По данным источника, артисту провели коронарографию и установили стенты.

Игорь Николаев попал в больницу с диагнозом «инфаркт» ночью 31 января. В прошлый раз он перенес инфаркт в 2021 году, сказал источник.

Певец почувствовал боль в груди, находясь в загородном доме в Московской области. Скорую помощь он вызвал самостоятельно. 63-летнего Николаева сначала доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России.

Позднее певец написал в Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской), что проходит обследование и чувствует себя хорошо. Также он сообщил, что в ближайшее время надеется встретиться со своими зрителями на запланированных концертах, назвав информацию в СМИ о его критическом состоянии несколько преувеличенной.

Игорь Николаев — известный исполнитель и автор песен, многие из которых стали хитами. Среди них «Мельница», «Пять причин», «Малиновое вино», «Дельфин и русалка». Его песни в разное время исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Людмила Соколова, Диана Гурцкая. В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.

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