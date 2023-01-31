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Игорь Николаев прокомментировал свою госпитализацию

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Российский певец Игорь Николаев прокомментировал свою госпитализацию 31 января.

Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное

«Информация в СМИ о моем критическом состоянии несколько преувеличена. Прохожу обследование, чувствую себя хорошо, надеюсь встретиться со своими зрителями в ближайшее время на запланированных концертах!» — написал он в соцсети Instagram (принадлежит организации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Кроме того, композитор выразил благодарность всем, «кто беспокоился <…>, [благодарю] за поддержку и добрые слова».

Ранее в этот день появилась информация о том, что 63-летний Николаев был экстренно госпитализирован. Сообщалось, что певца доставили ночью в кардиоцентр с подозрением на инфаркт, однако точной информации о состоянии Николаева не было.

Игорь Николаев родился 17 января 1960 года.

В 1980 году он окончил эстрадное отделение Московского института культуры. После этого сотрудничал с артистами в качестве композитора, а также выступал как сольный исполнитель. В 2001 году стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.

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