Игорь Николаев попал в больницу с инфарктом. Главное

Эстрадный певец, народный артист России Игорь Николаев попал в больницу ночью 31 января с диагнозом «инфаркт». Музыкант проходит курс интенсивной терапии. Чем полюбился российскому зрителю Николаев и что известно о его нынешнем состоянии здоровья — читайте в материале «Известий».

Игорь Николаев — инфаркт

Скорую помощь Николаев вызвал самостоятельно, почувствовав боль в груди. Из загородного дома в Московской области 63-летнего певца сначала доставили в одну из больниц Красногорска, но вскоре перевезли в ФГБУ «НМИЦ кардиологии» Минздрава России. В настоящее время композитор находится в отделении интенсивной терапии, более подробных новостей о его состоянии нет.

Игорь Николаев — биография

Будущий артист родился 17 января 1960 года на Сахалине, в городе Холмске. Отец Николаева был творческим человеком, в узких кругах был известен как поэт-маринист и состоял в Союзе писателей СССР, совмещая писательство с дальними плаваниями. Из-за частых отъездов отца детство мальчик проводил с матерью-бухгалтером. Он увлекался спортом и музыкой с ранних лет.

Разглядев способности сына, мать привела юного Игоря в музыкальную школу, где он обучился игре на скрипке. Уже в 15 лет, выступая в ресторанах, Николаев научился работать с публикой и принес домой первые деньги, на которые был куплен телевизор «Радуга».

Юноша решил продолжить свой творческий путь и поступил в Сахалинское музыкальное училище, но вскоре принял решение получать образование в Москве. Переехав, молодой музыкант стал учащимся Музыкального училища при Московской консерватории имени Петра Чайковского, а позднее окончил и Московский институт культуры.

Зеленый свет для начала карьеры Николаеву дала примадонна российской эстрады Алла Пугачева: оценив умения артиста, певица пригласила его в вокально-инструментальный ансамбль «Рецетал». Сперва пришедший на роль клавишника юноша быстро стал аранжировщиком коллектива, а написанные им композиции приобрели статус хитов.

Свое собственное имя Николаев прославил созданием песен «Айсберг» и «Расскажите, птицы». Их быстро подхватили в разных уголках страны.

Громогласный успех как композитору Николаеву принес музыкальный конкурс «Песня года – 1985». Песни его авторства исполнили Пугачева и Игорь Скляр. Композиции «Паромщик» и «Комарово» надежно закрепились в музыкальных топах, а Николаев навсегда закрепил за собой звание мэтра российской эстрады.

Кроме того, Николаев с 1986 года и сам демонстрировал прекрасные вокальные навыки, выпустив одну за другой композиции «Мельница», «Малиновое вино», «День рождения», «Выпьем за любовь», которые публика восторженно принимала. Запомнились российским слушателям песни в дуэте с юной певицей Наташей Королевой «Такси», «Дельфин и русалка», «Зимние месяцы».

Сотрудничеством с композитором отметились десятки признанных звезд российского шоу-бизнеса. Его песни в разное время исполняли Валерий Леонтьев, Лариса Долина, Ирина Аллегрова, Александр Буйнов, Людмила Соколова, Диана Гурцкая. Николаев писал аранжировку к стихотворениям именитых поэтов — Николая Зиновьева, Леонида Дербенева, Евгения Евтушенко и пел в дуэте с Валерией и своей третьей женой Юлией Проскуряковой.

Также Николаев стал завсегдатаем жюри музыкальных конкурсов на разных каналах российского телевидения и судейского состава песенных фестивалей.

Игорь Николаев — личная жизнь

Артист трижды побывал под венцом. Впервые свою руку и сердце он предложил девушке, с которой в школе сидел за одной партой — Елене Кудряшовой. Пара стала родителями, когда обоим было по 18 лет, — на свет появилась дочь Юлия.

Союз распался в 1991 году. Женщина забрала дочь в США, а у артиста начался роман с коллегой Натальей Порывай, известной под псевдонимом Наташа Королева. В 1992 году влюбленные поженились, церемония состоялась у Николаева дома. Впоследствии девушка признавалась, что ей не хватило торжественности в знаменательный день.

Брак звезд продлился до 2001 года. По словам Королевой, его разрушил роман Николаева с концертным директором Анжелой Кулаковской. Певица настояла на разводе, хотя композитор во всеуслышание просил супругу о прощении и пытался вернуть возлюбленную.

С Кулаковской Николаев сожительствовал несколько лет, но свадьбу пара так и не сыграла.

Со своей третьей, нынешней супругой Юлией Проскуряковой артист познакомился в Екатеринбургском доме молодежи, где юная певица совершенствовала вокальные данные. Девушка пробилась через толпу к сцене, где выступал артист, и привлекла его внимание. Мэтр пригласил ее в Москву, там и начался их роман. Николаев и Проскурякова узаконили отношения в 2010 году, а в 2015 году у них родилась дочь Вероника. Девочка отлично ладит со старшей сестрой Юлией, которая пошла по стопам отца и начала музыкальную карьеру.