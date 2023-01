Песенки спеты: главные хиты 2022 года

Новая группа Тома Йорка и открытие отечественной поп-сцены SHAMAN. Коллаборация Канье Уэста с Алишей Киз (да, Йе не разучился писать отличные треки) и долгожданные альбомы Бьорк и Placebo. Все эти имена и релизы фигурируют в нашей подборке главных хитов 2022 года. Вероятно, список мог бы быть еще шире, но «Известия» ограничились теми композициями, которые доступны российским пользователям YouTube, и выстроили их хронологически. Вспомним же, что мы слушали и что нас поддерживало в течение этих непростых 12 месяцев.

The Weeknd — Take My Breath

Год начался с альбома The Weeknd — Dawn FM. Правда, главный сингл из него (Take My Breath) вышел еще в 2021-м, к релизу самой пластинки певец приурочил публикацию песни Sacrifice, которую не зря сравнивают с творчеством Майкла Джексона. Здесь есть явные параллели — и в упругом ритмичном r’n’b сопровождении, и в самом голосе Абеля Тесфайе. Добавим, что артист сопроводил аудио эффектным клипом, продолжающим, наподобие сериала, ролик Take My Breath.

Placebo — Try Better Next Time

В прошедшем году сразу несколько топовых групп и артистов, давно не выпускавших альбомы, порадовали нас новыми пластинками. Placebo — в их числе. Как и в случае с диском Weeknd, первый сингл из Never Let Me Go вышел еще в 2021-м, но уже в 2022-м последовали другие песни, и самая яркая из них — Try Better Next Time. Главная радость: трек звучит так же, как и классические композиции Placebo: упругий гитарный риф, запоминающаяся мажорная мелодия и ничуть не изменившийся голос Брайана Молко.

Fivio Foreign, Kanye West, Alicia Keys — City of Gods

Кажется, что в этом году Канье Уэст куда больше скандалил и шокировал общественность провокационными высказываниями, нежели создавал новую музыку. Но не будем забывать, что в феврале он выпустил вторую часть своего сенсационного альбома Donda. И лучшая песня оттуда, безусловно, City of Gods — коллаборация с прекрасной Алишей Киз и молодым рэпером Fivio Foreign, который прежде выступил соавтором Off The Grid с первой Donda. Интересно, что Алиша позже выпустила собственную версию трека — с фортепианным сопровождением и вокалом вместо читки. Предлагаем оценить оба варианта.

The Smile — Skrting On The Surface

Новая группа участников Radiohead Тома Йорка и Джонни Гринвуда опубликовала в 2022-м свой дебютный альбом, и примерно половина песен из него вышли в качестве синглов, стабильно привлекая к новому коллективу внимание меломанов со всего мира. Можно спорить, какой из них лучше: все они очень близки по стилю к музыке Radiohead, разве что чуть-чуть экспериментальнее. Но мы бы выделили меланхоличную Skrting On The Surface, где Йорк поет фальцетом, а электроника вкупе с гитарными переборами Гринвуда создает совершенно магическую атмосферу.

SHAMAN «Я — русский!»

Главное открытие отечественной эстрады — певец SHAMAN (Ярослав Дронов). Вплоть до февраля 2022 года он был известен в весьма узких кругах. Но к Дню защитника отечества артист выпустил песню «Встанем», посвященную павшим бойцам Великой Отечественной, а на следующий день началась СВО, и композиция приобрела особую актуальность. Впрочем, действительно прочно закрепиться на российском поп-олимпе ему позволил другой трек, не менее созвучный нынешним событиям: «Я — русский!» Патриотический пафос здесь сочетается с яркой мелодией и мощным вокалом.

Bjork — Atopos

И еще одна, наряду с диском Placebo, долгожданная пластинка звезды, долго не радовавшей нас новыми записями: Fossora исландской певицы Бьорк. У публики и прессы очередная работа экстравагантной артистки вызвала неоднозначную реакцию — кто-то счел ее чересчур авангардной, кто-то, наоборот, повторением пройденного. Однако главный сингл Atopos всё же произвел эффект, заодно и породив (благодаря клипу) шутки про чрезмерное увлечение автора грибами. Но мы-то знаем, что Бьорк не надо расширять сознание — ее фантазия и так не знает границ.

Queen — Face It Alone

Главная архивная находка года в сфере музыкальных треков: неизвестная прежде песня Queen с участием Фредди Меркьюри. Эта выразительная баллада с яркой мелодикой и, главное, моментально узнаваемым голосом фронтмена была записана во время сессий к альбому The Miracle и по неизвестной причине забракована тогда, а теперь, при подготовке переиздания пластинки, обнаружена и опубликована . При всей очевидности коммерческой составляющей этого решения нельзя не порадоваться, что осколок наследия великой группы все-таки дошел до поклонников.

Rihanna — Lift Me Up

В 2022-м Рианна была одним из основных ньюсмейкеров, но приковывала к себе внимание прежде всего поводами из личной жизни: ее брак с A$AP Rocky трещал по швам (вроде бы!) из-за слухов об изменах последнего, но разрыва не произошло, а в мае у певицы родился ребенок. И хотя поклонники порадовались хэппи-энду, всех интересовало, когда же она вернется к творчеству. И вот, свершилось: вышел ее первый за несколько лет Lift Me Up — роскошная баллада из саундтрека к фильму «Черная пантера». Голос Ри звучит здесь на редкость выразительно, да и мелодия сразу запоминается.

ShortParis — НОВОЕ НОВОЕ

Многие российские артисты в этом году оказались перед непростой дилеммой: посвящать новые песни происходящим событиям, тем самым «модулируя» в сторону публицистики, или же игнорировать повестку и делать вид, что всё по-прежнему? Оригинальное решение нашла инди-группа ShortParis, в последние годы ставшая одним из главных российских коллективов. Их сингл НОВОЕ НОВОЕ не содержит никаких политических высказываний, но его тревожно-драматичное звучание с суровым техно-битом и русскими народными интонациями в нервном вокале Николая Комягина становится ярким выражением самого духа времени.

А еще…

Собирая этот «хит-парад», мы включали в него не просто хорошую музыку, но те треки и исполнителей, которые по разным причинам оказались в центре внимания именно в этом году, вызвали особый резонанс, попали в пульс времени. Но было бы несправедливо хотя бы не упомянуть ряд композиций, которые нам просто понравились по чисто музыкальным соображениям. Итак, вот вам «на бис» пять совершенно разностилевых треков — от жестких и агрессивных до убаюкивающих и умиротворяющих. Как говорится, на любой вкус.