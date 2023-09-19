Музыканту Игорю Николаеву провели операцию на сердце

Российский певец и композитор Игорь Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию, сейчас он находится в реанимации. Об этом 19 сентября сообщил источник «Известий».

На данный момент врачи оценивают состояние артиста как тяжелое.

15 сентября Игорь Николаев был госпитализирован в больницу из-за проблем с сердцем, как отметил источник «Известий». Его состояние оценивалось как тяжелое. Врачи отмечали, что сердце артиста то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии он был переведен в реанимацию.

Проблемы со здоровьем у 63-летнего артиста возникли еще в начале года, когда он попал в больницу с инфарктом. Музыканта прооперировали и поставили ему два стента.

Игорь Николаев — известный исполнитель и автор песен, многие из которых стали хитами. Среди них — «Мельница», «Пять причин», «Малиновое вино», «Дельфин и русалка». В 2001 году Николаев стал заслуженным деятелем искусств, а в 2019-м получил звание народного артиста России.