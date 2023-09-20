Технадзор назвал утечку газа основной версией ЧП в Балашихе

Причиной взрыва в доме в подмосковной Балашихе, по предварительный данным, стала утечка газа в одной из квартир. Об этом в среду, 20 сентября, сообщили в службах технадзора.

«Основная версия — утечка газа в одной из квартир», — сообщили ТАСС в службах.

Взрыв в Балашихе произошел утром в этот день. Сигнал о хлопке газовоздушной смеси поступил экстренным службам в 8:30 20 сентября. Взрыв газа произошел на четвертом этаже здания по адресу: улица Октябрьская, дом № 10. В результате обрушились три этажа дома, с третьего по пятый, разрушены два балкона. Повреждено не менее 10 квартир.

Изначально сообщалось о четырех погибших при ЧП. Позже при проведении спасательных работ произошло повторное обрушение здания. Погибли двое спасателей, еще четверо пострадали, таким образом, общее число жертв ЧП выросло до шести человек. Семь человек пострадали. У них диагностировали различные повреждения, от ссадин и реакции на стресс до черепно-мозговых травм, гипертонической болезни и невроза.

По информации «Известий», на спасателей упал потолок, их накрыло перекрытием. Перед этим экстренным службам удалось вытащить из-под завалов пожилую женщину, поиски еще двух жильцов продолжаются.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК РФ). Кроме того, следователи инициировали обыски в управляющей и газовой компаниях, обслуживающих здание.