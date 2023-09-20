Reuters сообщило о плановом завершении совместных учений Армении и США

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе не повлияет на график совместных учений США и Армении Eagle Partner 2023: они завершатся 20 сентября. Об этом в среду сообщило Reuters со ссылкой на представителя Вооруженных сил Соединенных Штатов.

По его словам, 10-дневные учениях Eagle Partner 2023 с участием 85 американских солдат и 175 армянских военнослужащих завершатся в соответствии с графиком.

«Мы были осведомлены о том, что они (Азербайджан. — Ред.) проводят операции, но мы не считаем, что они (операции. — Ред.) в настоящий момент представляют какой-либо риск для наших солдат», — приводит агентство слова собеседника.

11 сентября Армения начала совместные военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, они закончатся 20 сентября. Минобороны Армении заявило, что маневры предусматривают отработку решения задач по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческих миссий.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД республики подчеркнули, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В тот же день командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Всего уже эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети, уточнили в ведомстве.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале текущего лета.