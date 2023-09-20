Реклама
Прямой эфир
Мир
В Польше заявили о возможном прекращении поддержки Украины из-за агрокризиса
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту взрыва газа в доме в Балашихе
Общество
В Якутии продолжаются поиски пропавших 8 сентября рыбаков
Происшествия
Один человек погиб при взрыве газа в доме в Балашихе
Мир
Марочко сообщил об уменьшении количества бронетехники ВСУ на донецком участке
Мир
В Госдуме заявили о сигнале Эрдогана Западу о невозможности вернуть Крым
Экономика
Правительство подсчитало стоимость создания четырех ВСМ
Мир
Польша не пропустила одно авто с регистрацией РФ с момента введения запрета
Происшествия
Женщина и ребенок остаются под завалами дома в Балашихе
Мир
Президент Польши Дуда сравнил Украину с утопающим
Экономика
В Москве возобновил работу первый магазин Tommy Hilfiger
Происшествия
Минобороны РФ сообщило об аварии Су-34 в Воронежской области
Мир
Министр обороны Ирана заявил о предпосылках для создания крепкого союза с РФ
Происшествия
Число погибших при взрыве газа в Балашихе увеличилось до трех
Сюжет:

Reuters сообщило о плановом завершении совместных учений Армении и США

Reuters: совместные учения США в Армении завершатся по графику
0
Фото: Global Look Press/Robert Michael
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Операция Азербайджана в Нагорном Карабахе не повлияет на график совместных учений США и Армении Eagle Partner 2023: они завершатся 20 сентября. Об этом в среду сообщило Reuters со ссылкой на представителя Вооруженных сил Соединенных Штатов.

По его словам, 10-дневные учениях Eagle Partner 2023 с участием 85 американских солдат и 175 армянских военнослужащих завершатся в соответствии с графиком.

«Мы были осведомлены о том, что они (Азербайджан. — Ред.) проводят операции, но мы не считаем, что они (операции. — Ред.) в настоящий момент представляют какой-либо риск для наших солдат», — приводит агентство слова собеседника.

Трагедия неизбежности: в Нагорном Карабахе снова вспыхнул конфликт
Азербайджан заявил об «антитеррористических мероприятиях», Армения «не участвует»

11 сентября Армения начала совместные военные учения с миротворцами США Eagle Partner 2023, они закончатся 20 сентября. Минобороны Армении заявило, что маневры предусматривают отработку решения задач по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами в ходе миротворческих миссий.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД республики подчеркнули, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В тот же день командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 сентября заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

20 сентября Минобороны РФ сообщило, что российский миротворческий контингент продолжает эвакуацию мирного населения Нагорного Карабаха из наиболее опасных районов. Всего уже эвакуировано более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети, уточнили в ведомстве.

В начале августа 2023 года ситуация вокруг Карабаха ухудшилась. Азербайджан заявил о стягивании в непризнанной республике войск и техники. Более того, застопорились мирные переговоры, которые Ереван и Баку активно вели в начале текущего лета.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023