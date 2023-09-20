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Neuralink открыла набор участников клинических испытаний имплантов мозга

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Компания Илона Маска Neuralink открыла набор участников для первого клинического исследования по вживлению имплантов в мозг человека. Об этом во вторник, 19 сентября, компания объявила на своей странице в Х.

«Мы рады сообщить, что открыт набор участников для нашего первого клинического исследования на людях! Если у вас квадриплегия (паралич рук и ног. — Ред.) из-за травмы шейного отдела спинного мозга или бокового амиотрофического склероза (БАС), вы можете принять участие в программе», — говорится в публикации.

В материале в своем блоге компания утверждает, что исследование имплантов PRIME (Precise Robotically Implanted Brain-Computer Interface) проводится в соответствии с разрешением на использование исследовательских устройств (IDE), выданным Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) в мае 2023 года.

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Ранее, 6 декабря 2022 года, стало известно, что в США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink из-за сообщений об испытаниях на животных.

В январе 2022 года Neuralink опубликовала вакансию директора клинических испытаний. Отмечалось, что нейроинтерфейс — устройство для обмена информацией между мозгом и внешним устройством, которое работает «через силу мысли».

В декабре 2021 года Маск заявил, что мозговой имплант могут начать пересаживать людям уже в 2022 году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Имплант был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле 2021 года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

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