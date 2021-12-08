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Маск заявил о скором одобрении FDA импланта для человеческого мозга

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Американский предприниматель Илон Маск заявил, что мозговой имплант, созданный его компанией Neuralink, могут начать пересаживать людям уже в следующем году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Уточняется, что чип успешно был применен на таких животных, как свиньи и обезьяны, и вскоре будет готов для испытаний на людях.

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«[Имплант] Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим очень много испытаний и находим подтверждение тому, что это очень безопасно и надежно, и устройство Neuralink можно безопасно удалить», — сказал он на мероприятии The Wall Street Journal 7 декабря.

В этот же день он в своем Twitter добавил, что устройство призвано заменить «неисправные» или «отсутствующие» нейроны мозга, отметив, что многие физические недуги «могут быть решены простым соединением сигналов между существующими нейронами».

«Прогресс ускорится, когда в следующем году у нас появятся устройства на людях (трудно вести подробные разговоры с обезьянами)», — написал предприниматель в шуточной манере.

Один из самых спорных проектов Маска — имплант Neuralink — предназначен для внедрения непосредственно в мозг, чтобы компенсировать неврологические или спинномозговые травмы, приводящие к инвалидности, например параличу.

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Имплант также был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле этого года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

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