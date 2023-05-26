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Компании Маска разрешили вживлять людям чипы в рамках испытаний

Создающей чипы для мозга компании Маска Neuralink разрешили проводить испытания на людях
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Фото: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo
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Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского миллиардера Илона Маска получила разрешение регулятора на проведение клинических испытаний на людях. Об этом в четверг, 25 мая, сообщила компания в своем аккаунте в Twitter.

В начале 2022 года Neuralink уже подавала заявку на получение разрешения на подобные испытания в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но тогда ведомство отклонило обращение.

«Мы рады сообщить, что получили разрешение FDA на начало клинических исследований на людях! Это результат невероятной работы команды Neuralink в тесном сотрудничестве с FDA представляет собой важный первый шаг, который однажды позволит нашей технологии помочь многим людям», — написала компания в соцсети.

В Neuralink заявили, что в ближайшее время объявят о наборе участников первых клинических испытаний.

Илон Маск заявлял, что произведенный фирмой революционный мозговой имплантат поможет в преодолении паралича и слепоты.

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Ранее, 6 декабря 2022 года, стало известно, что в США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink из-за сообщений об испытаниях на животных.

В январе 2022 года Neuralink опубликовала вакансию директора клинических испытаний. Отмечалось, что нейроинтерфейс — устройство для обмена информацией между мозгом и внешним устройством, которое работает «через силу мысли».

В декабре 2021 года Маск заявил, что мозговой имплант могут начать пересаживать людям уже в 2022 году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Имплант также был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле прошлого года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

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