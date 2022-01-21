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Илон Маск начал подготовку к клиническим испытаниям мозговых имплантов на людях

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Компания Neuralink Илона Маска, в которой занимаются разработкой инвазивного нейроинтерфейса, опубликовала вакансию директора клинических испытаний. Об этом сообщает Bloomberg.

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Согласно опубликованной вакансии, компания готовится к началу испытаний своего устройства на людях.

Как говорится в описании, соискатель будет «тесно сотрудничать с некоторыми из самых передовых врачей и ведущих инженеров», а также с «участниками первых клинических испытаний Neuralink».

Нейроинтерфейс — устройство для обмена информацией между мозгом и внешним устройством. Устройство позволяет сделать возможным обмен информацией между мозгом и внешним устройством, то есть управление объектами силой мысли.

В декабре прошлого года Маск заявил, что мозговой имплант могут начать пересаживать людям уже в 2022 году после одобрения управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

«[Имплант] Neuralink хорошо работает на обезьянах, и на самом деле мы проводим очень много испытаний и находим подтверждение тому, что это очень безопасно и надежно и устройство Neuralink можно безопасно удалить», — отметил Маск.

В августе 2020 года Маск рассказал об успешном экспериментe по вживлению чипa в мозг свиньи. Установленные нейроимпланты позволили ученым следить за активностью осязательных центров мозга животного по беспроводному каналу связи, отслеживая то, чего касалась свинья пятачком.

Имплант также был успешно протестирован на девятилетней обезьяне в апреле этого года. На кадрах, опубликованных компанией, показано, как животное играет в пинг-понг, управляя внутриигровыми действиями своим разумом с помощью вживленных нейронных нитей.

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