В США начали проверку Neuralink из-за жалоб на испытания на животных

В США начали федеральное расследование в отношении компании Илона Маска по производству чипов для мозга Neuralink из-за сообщений об испытаниях на животных. Об этом 5 декабря сообщило агентство Reuters со ссылкой на документы и источники.

Согласно информации источников агентства, проверка была начала генеральным инспектором министерства сельского хозяйства США по просьбе федерального прокурора.

Отмечается, что из обзора десятка документов Neuralink и информации от 20 нынешних и бывших сотрудников компании стало известно, что расследование проводится из-за недовольства работников тестированием на животных. Кроме того, сообщалось о жалобах на давление со стороны Маска с целью ускорения разработок. По данным агентства, это привело к ряду неудачных экспериментов и неоправданной гибели животных.

Агентство пишет, что с 2018 года в результате экспериментов в Neuralink погибли около 1,5 тыс. животных. Однако, по словам источников, это приблизительные данные, поскольку компания не ведет точного учета количества используемым в опытах и погибших животных.

При этом руководство компании, включая Маска, не ответило на просьбы о комментарии. Представитель генерального инспектора министерства сельского хозяйства США отказался комментировать ход проверки.

Ранее, 30 ноября, бизнесмен Илон Маск в рамках презентации своей новой компании Neuralink показал видео из лаборатории, где обезьяна при помощи нейроинтерфейса просит еду силой мысли. На кадрах показанного ролика видно, что обезьяна без использования своих рук перемещает курсор на экранной клавиатуре, составляя понятную человеку просьбу. Бизнесмен пояснил, что такого результата удалось достичь благодаря вживлению в мозг животного чипа №1, который преобразует нейронные импульсы в цифровой сигнал, понятный компьютеру.

При этом руководитель лаборатории нейроробототехники МФТИ и генеральный директор группы компаний «Нейроботикс» Владимир Конышев 1 декабря в беседе с «Известиями» заявил, что данная презентация является просто красочной иллюстрацией.