Шольц призвал к прекращению боевых действий в Нагорном Карабахе на ГА ООН

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал к прекращению военных действий в Нагорном Карабахе во время выступления на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 19 сентября.

«Мои мысли с народом Нагорного Карабаха. В то время как мы говорим, возобновившиеся боевые действия, ведущие к тупику, должны быть прекращены», — цитирует Шольца «РИА Новости».

Ранее в этот день МИД РФ призвал вернуться к договоренностям о безопасности Нагорного Карабаха. Там отметили важность незамедлительного прекращения кровопролития и боевых действий, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга отметила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе.

Командование российских миротворцев призвало стороны конфликта в Нагорном Карабахе прекратить огонь и начать переговоры. Минобороны РФ также заявило, что российские миротворцы организовали эвакуацию населения из Нагорного Карабаха и оказание медицинской помощи всем пострадавшим.

Военный эксперт Игорь Никулин в разговоре с «Известиями» отметил, что обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе касается исключительно Азербайджана, так как власти Армении самостоятельно решили не претендовать на эту территорию. Никулин подчеркнул, что власти Армении отказались претендовать на Нагорный Карабах, а обострившийся конфликт ― исключительно вопрос Азербайджана, поскольку само армянское руководство кардинально изменило статус.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.