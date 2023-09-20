Военный эксперт Никулин прояснил детали эскалации конфликта в Нагорном Карабахе

Обострившийся конфликт в Нагорном Карабахе касается исключительно Азербайджана, так как власти Армении самостоятельно решили не претендовать на территорию Карабаха. Об этом 20 сентября заявил в разговоре с «Известиями» военный эксперт Игорь Никулин.

Никулин подчеркнул, что власти Армении отказались претендовать на Нагорный Карабах, и что обострившийся конфликт ― исключительно вопрос Азербайджана, поскольку само армянское руководство кардинально изменило статус Карабаха. Речь идет о заявлении Никола Пашиняна осенью 2022 года, согласно которому Армения признает за Азербайджаном территорию Карабаха на общей площади 86,6 тыс. кв. км.

«После такого заявления предъявлять России претензии как минимум смешно. Они сами отказались воевать за Арцах, сами его сдали. Фактически вооруженные силы Армении не пришли на помощь «к своим соплеменникам», в связи с чем результат конфликта закономерен, поскольку силы Карабаха и Азербайджана несоизмеримы», — отметил эксперт.

Вместе с тем российским миротворцам, подчеркнул Никулин, необходимо сохранить присутствие в регионе, несмотря на нынешний неопределенный статус российской стороны в конфликте между Арменией и Азербайджаном.

По словам военного эксперта, мнение Армении относительно статуса Нагорного Карабаха и участия российских миротворцев могло измениться под влиянием стран Запада. Никулин считает, что Западу было бы выгодно манипулировать сложившимся конфликтом так, чтобы Россия «открыла еще один фронт».

«В первую очередь англосаксонские страны всегда «поджигают» Россию на ее границах. России не нужно вести два боя одновременно. Это неправильно. Мы так никогда не делали», ― резюмировал эксперт.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. По последним данным омбудсмена непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) Гегама Степаняна в социальной сети X (бывш. Twitter), в результате боевых действий в районе НКР погибли по меньшей мере 27 человек (в том числе двое мирных жителей), еще более 200 получили ранения.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

На фоне происходящих событий официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга заявила, что Москва встревожена резкой эскалацией ситуации в Нагорном Карабахе. Она также напомнила, что власти Армении признали принадлежность территории Нагорного Карабаха Азербайджану.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков между тем призвал Баку и Ереван следовать трехсторонним договоренностям по Нагорному Карабаху. По его словам, единственной субстантивной базой являются трехсторонние документы двухлетней и трехлетней давности, которые были подписаны между Россией, Арменией и Азербайджаном.



20 сентября в связи с резкой эскалацией вооруженного противостояния в Нагорном Карабахе МИД РФ заявил, что Россия настоятельно призывает конфликтующие стороны немедленно остановить кровопролитие, прекратить боевые действия и исключить жертвы среди гражданского населения. Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что на судьбу нагорно-карабахского урегулирования кардинально повлияло признание официальным Ереваном в октябре 2022 году и мае 2023 года на саммитах под эгидой Евросоюза Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.