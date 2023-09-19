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Эксперт рассказал о последствиях увеличения госдолга США

Госдолг США впервые превысил $33 трлн: эксперт Степанян оценил последствия
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Минфин США сообщил, что госдолг достиг рекордного уровня, превысив $33 трлн. Стратег по фондовым рынкам Freedom Finance Global Михаил Степанян рассказал «Известиям», что рост такой долговой нагрузки вместе с увеличением процентных ставок и сохраняющимся бюджетным дефицитом создают долгосрочные вызовы для финансовой устойчивости Соединенных Штатов Америки.

«Прирост долговой нагрузки США является ожидаемым следствием недавнего соглашения по потолку госдолга США (законопроект принят палатой представителей и сенатом 31 мая и 1 июня соответственно). В силу того, что лимит госдолга был достигнут в январе 2023 года, — с тех пор федеральное правительство не могло привлекать заемные средства, что создало существенный отложенный спрос на привлечение долга», — сказал эксперт.

В условиях того, что дефицит бюджета страны сохраняется, и в течение полугода казначейство не имело право размещать долговые бумаги, на текущий момент ускорен компенсирующий прирост долговой нагрузки, добавил он.

«Рост долговой нагрузки, как в абсолютном выражении, так и в относительном (отношение долга к ВВП США), вкупе с ростом процентных ставок, сохранявшимся значительным бюджетным дефицитом, создают долгосрочные вызовы для финансовой устойчивости США», — подчеркнул стратег по фондовым рынкам.

По его мнению, в условиях трендов по увеличению долговой нагрузки и повышению процентных расходов принятый документ о повышении потолка госдолга можно считать временной полумерой, не решающей всех проблем.

«Бюджетное управление конгресса прогнозирует дальнейший рост долга США, причем госдолг будет расти опережающими темпами. Также ожидает, что отношение публичного долга к ВВП (часть долга за исключением долга во владении государственных агентств и ведомств США) может составить 114–116% к 2033 году, по сравнению с текущим значением на уровне 97–98%», — рассказал эксперт.

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Также он привел прогноз, согласно которому расходы на обслуживание долга Соединенных Штатов могут вырасти до 12% к 2025 году, что ниже предыдущего пика в 1997 году (15,2%), однако существенно выше уровня 2022 года (8%).

«Таким образом, в условиях ухудшения ситуации с долговой нагрузкой, вероятно, США могут пойти по пути более агрессивного сокращения расходов бюджета, а также повысить корпоративные налоговые ставки, — согласно данным Reuters, отношение налоговых поступлений к величине по итогам 2021 года ВВП составило 26,6%, против среднего для стран G-20 на уровне 34,1% и 40% для стран Западной Европы. Полагаем, что в 2025 году США могут столкнуться с трудным переговорным процессом, принимая во внимание, что срок действия налоговых льгот, принятых республиканцами в 2017 году, истекает в 2025 году, тогда же когда истекает действие лимита госдолгу», — заключил Степанян.

17 июня сообщалось, что госдолг страны составил более $32 трлн. До этого, 3 июня, американский президент Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Документ приостанавливает лимит госдолга до 1 января 2025-го и увеличивает его с 2 января 2025 года.

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