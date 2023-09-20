27 сентября — Воздвижение Креста Господня: история и смысл праздника

Каждый год 27 сентября православная церковь отмечает Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня — праздник, посвященный обретению этой христианской святыни. В 2023 году он приходится на среду. О значении торжества и о том, что можно и нельзя делать в этот день читайте в материале «Известий».

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — история

Воздвижение Креста Господня входит в число двунадесятых, то есть связанных с жизнью Иисуса Христа и Богородицы, праздников. Однако он отличается от других подобных торжеств, так как события Крестовоздвижения происходили через три века после распятия Сына Божьего.

Согласно легенде, после казни Крест, на котором погиб Иисус, закопали вместе с крестами двух разбойников, которых казнили в один день с ним. В итоге святыня на долгое время пропала из виду и была недоступна для верующих.

Ситуация изменилась, когда в 306 году императором Римской империи стал Константин Великий. Он издал закон о веротерпимости по отношению к христианам, тем самым прекратив гонения, которым они подвергались, и сделал христианство государственной религией.

Согласно легенде, император поручил своей матери Елене отправиться в Иерусалим и найти Святой Крест, на котором был казнен Иисус. Поиски привели женщину к одному из языческих храмов, посвященных Венере. Во время раскопок под зданием были найдены три креста, гвозди и табличка с надписью «Иисус Назарянин, царь иудейский».

Однако точно определить, на каком из древних орудий казни погиб Сын Божий, было невозможно, так как табличка лежала отдельно. Тогда Елена велела по очереди приложить кресты к тяжело больной женщине. От прикосновения к одному из них та мгновенно исцелилась — именно он был признан Крестом Господним. Существуют также предания, что святыня воскресила мертвеца, когда мимо проходила похоронная процессия.

Весть об обретении святыни распространилась быстро, и в Иерусалим устремилось бесчисленное множество верующих. Однако большинство из них не могли даже увидеть Крест из-за столпотворения. Поэтому патриарх Макарий встал на возвышение и показал его людям, поднимая Крест и разворачивая на каждую сторону света. Отсюда и пошло название праздника — Воздвижение.

Во время Воздвижения Креста Господня верующие также вспоминают возвращение святыни из Персии, куда ее увезли захватчики в 614 году. Вернуть ее в Иерусалим греческий император Ираклий смог только в 628 году. Тогда Животворящий Крест также поднимали перед народом, чтобы дать людям возможность разделить радость от его второго обретения.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — значение праздника

Праздник Воздвижения Креста Господня сочетает в себе грусть, благодарность и радость. Верующие скорбят о тех страданиях, которые перенес Иисус ради человечества, но они также благодарны за то, что принесли эти страдания — надежду на вечную жизнь, спасение от тлена. Крест стал местом, где была побеждена смерть, и люди смогли вновь встретиться с Богом. Поэтому его обретение — это великая радость, достойная отдельного праздника.

Кроме того, в народном сознании Крест Господень стал символом утешения в тяжелые минуты, напоминанием о том, что любые испытания будут вознаграждены. Он также считается защитой от любого зла, которое может подстерегать человека на жизненном пути.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — традиции

Накануне праздника Воздвижения Креста Господня проводится всенощное бдение, а в день торжества проходит литургия. При этом во время утрени ( часть всенощного бдения) Евангелие читается не в центре храма, как это происходит обычно, а за алтарем.

В кульминационный момент праздничной всенощной первенствующий священник или епископ выносят из алтаря крест для поклонения и целования. Он останется на аналое до отдания праздника Воздвижения 4 октября.

У крестьян на Руси этот день считался завершением бабьего лета и началом осенних холодов. Поэтому до 27 сентября старались закончить уборку в огороде и накрыть растения, которые могут замерзнуть зимой. С Воздвижения Креста Господня также приступали к рубке капусты для зимних запасов, оставляя немного, чтобы приготовить постные праздничные угощения. Кроме того, в этот день поднимали кресты на новых храмах и часовнях и возводили придорожные кресты.

Воздвижение Креста Господня в 2023 году — что можно и нельзя делать

На праздник Воздвижения Креста Господня устанавливается строгий однодневный пост, поэтому верующим нельзя есть мясо, яйца, рыбу и молочные продукты. В готовке допускается использование только растительного масла. В этот день также следует посетить церковь или уделить некоторое время молитве и духовным размышлениям дома.

Согласно народным поверьям, в день Воздвижения не стоит давать деньги в долг, иначе можно понести серьезные убытки. Неудачи ждут и тех, кто хочет начать новые дела, поэтому до конца праздника их лучше отложить.

Люди верили, что на Воздвижение активизируется различная нечисть и старались не ходить поодиночке в лес или в поле, чтобы ее не встретить. Кроме того, считалось, что в праздник лучше не принимать гостей, так как злые силы могут попытаться проникнуть в дом под личиной знакомого.

На Воздвижение также не следует ссориться с близкими, ругаться и сквернословить. Неуместным будет и чрезмерное веселье, ведь в праздник вспоминают о страданиях Иисуса на Кресте.

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