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Врач перечислила вызывающие прыщи продукты

Врач Козлова: возникновению акне могут способствовать молоко, газировка и белый хлеб
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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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Прыщи и воспаления на коже может вызывать целый ряд причин, в числе которых гормональная перестройка организма, чрезмерное употребление сахара или недостаточное очищение кожи. Однако нежелательные высыпания могут быть вызваны и некоторыми продуктами питания, рассказала 18 сентября врач-дерматовенеролог клинико-диагностического центра «Мединцентр» (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Козлова.

По словам эксперта, некоторые продукты провоцируют избыточную работу сальных желез, что приводит к возникновению прыщей. Таким свойством обладает, например, молоко. Коровы в результате беременности вырабатывают особые гормоны, которые затем попадают в молоко. Их избыток в организме человека может привести к высыпаниям на коже, поделилась она в беседе с aif.ru.

Кроме того, выработку жира в сальных железах усиливают сахар и углеводы за счет своего высокого гликемического индекса. Поэтому прыщи могут возникнуть у людей, часто употребляющих газировку, белый хлеб, белый рис, шоколад и пирожные.

Регулировать содержание сахара в крови помогают продукты, богатые клетчаткой. К ним относятся, например, овсянка, бобы, яблоки и морковь.

Врач отметила, что у людей, страдающих акне, часто фиксируется низкий уровень антиоксидантов, к которым относятся витамин Е и селен. Повысить содержание этих полезных веществ в организме помогут миндаль, арахис и бразильские орехи.

Дерматовенеролог также подчеркнула, что питание должно быть сбалансировано по содержанию белков, жиров и углеводов, а также приведено в соответствие с энергетическими затратами человека. Она порекомендовала отказаться от употребления быстрых углеводов и фастфуда, заменив их достаточным количеством свежих овощей и чистой питьевой воды.

При возникновении проблем с кожей не следует заниматься самолечением. Врач порекомендовала обратиться к дерматологу и провести необходимые анализы, чтобы подобрать подходящее лечение.

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Ранее в тот же день дерматолог и эксперт компании SOLGAR Лариса Сафонова рассказала, что для здоровья и красоты кожи важно употреблять достаточное количество белка. Для устранения сухости кожи и покраснений она порекомендовала включить в рацион мясо птицы и рыбы, молочные продукты, яйца, орехи, зерновые и бобовые культуры.

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