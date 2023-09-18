Врач назвала необходимые для здоровья кожи продукты

Дерматолог и эксперт компании SOLGAR Лариса Сафонова рассказала, что для чистой и сияющей кожи необходимы правильное питание и нутриентная поддержка, а ключевую роль играет белок, являющийся главным строительным материалом клеток. Об этом в понедельник, 18 сентября, она рассказала «Газете.Ru».

«В пищевых продуктах много белка содержится в различных видах мяса, птицы, рыбы, молочных продуктах, яйцах, орехах, зернах, бобовых культурах. Аминокислоты, входящие в состав белков, необходимы для синтеза коллагеновых волокон, которые отвечают за упругость кожи». — сказала дерматолог.

Она уточнила, что нормой для взрослых считается потребление 0,8–1 г белка на 1 кг массы тела в сутки, но не менее 46 г/сутки для женщин и 56 г/сутки для мужчин. Также Сафонова добавила, что важным элементом рациона являются жирные кислоты, присутствующие в красной рыбе, оливковом масле, грецких орехах и анчоусах, и клечатка, содержащаяся в растительной пище (зеленый горошек, морковь, брюссельская капуста).

«Дефицит незаменимых жирных кислот проявляется сухостью, шелушением кожи, покраснением, шелушением кожи и выпадением волос», — подытожила дерматолог.

Она добавила, что бета-каротин и витамин А являются натуральными антиоксидантами и защищают от преждевременного старения, а важным жирорастворимым витамином, препятствующим образованию морщин и появлению сухости кожи, является витамин Е. Он содержится в растительном и оливковом маслах, миндале и кедровых орехах. При дефиците витаминов группы B нарушается пищеварение и появляются заеды в углах рта. Получить витамины этой группы можно из мяса, печени, гречневой и овсяной крупы, а также из ржаного хлеба.

Накануне, 17 сентября, диетологи рассказали о вреде рафинированного масла. По их словам, польза в виде витаминов и антиоксидантных свойств сохраняется только в маслах холодного отжима, но лучше всего отдать предпочтение топленому маслу, так как его длительная термическая обработка сохраняет все жирные кислоты, витамины и полезный холестерин.