Автомобилист выжил после падения с обрыва в Магаданской области

В Магаданской области автомобиль рухнул с обрыва на Нюклинской косе. Об этом в понедельник, 18 сентября, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Инцидент произошел в районе первой смотровой площадки на 9-м км Ольской трассы. Водитель потерял управление и сорвался с высоты 200 м.

«Сотрудники МЧС обнаружили автомобиль, извлекли пострадавшего и передали сотрудникам скорой медицинской помощи с ушибами и порезами», — говорится в публикации ведомства.

По словам спасателей, мужчина родился в рубашке: он не только пережил это падение, но и отделался нетяжелыми травмами.

Ранее, 15 сентября, в Пензе легковой автомобиль провалился в котлован. Прибывшие на место работники экстренных служб обнаружили, что водителя зажало в салоне перевернувшейся машины, и выбраться самостоятельно он не мог. После освобождения потерпевшего госпитализировали.