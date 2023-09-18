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Российские военные уничтожили станцию РЭБ и шесть минометных расчетов ВСУ

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские артиллеристы нанесли значительный ущерб Вооруженным силам Украины (ВСУ) на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в понедельник, 18 сентября, рассказал «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

«Уничтожена станция РЭБ в районе Новополя, пикап с националистами в районе Пречистовки и склад боеприпасов в Углесборочном. В ходе контрбатарейной борьбы уничтожены шесть минометных расчетов. Авиацией поражены места скопления живой силы и техники ВСУ в районах Новомайорского, Урожайного, Пречистовки и Владимировки», — заявил он.

Кроме того, по словам Чехова, на поле боя отличился разведчик-оператор ефрейтор Никита Браславец, который под непрекращающимся обстрелом противника координировал удары по формированиям ВСУ.

«Разведывательные данные, переданные ефрейтором Браславцем, позволили оперативно и эффективно уничтожить все выявленные объекты огнем артиллерии», — подытожил начальник пресс-центра.

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Днем ранее стало известно, что служащие группировки «Восток» сорвали попытку ротации подразделений и ликвидировали две пехотные группы ВСУ на южнодонецком направлении. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы российские силы уничтожили минометные расчеты противника к западу от Макаровки, к северу от Владимировки, в Угледаре и к северу от Никольского.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских ВСУ.

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