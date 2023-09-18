В Москве за месяц покупатели потратили на элитную недвижимость 11 млрд рублей

В августе покупатели премиальных новостроек потратили на приобретение квартир и апартаментов порядка 11 млрд рублей, что на 67% превышает сумму годом ранее. Об этом «Известиям» рассказали аналитики Intermark Real Estate.

Спрос на элитное жилье в Москве по итогам августа впервые за 1,5 года вышел на показатели докризисного периода 2021 года, сообщили эксперты.

Средневзвешенная цена сделки по итогам месяца составила 1,1 млн руб., или $11 тыс., а в предложении достигла 1,6 млн руб. за 1 кв. м, сообщили специалисты.

По данным аналитиков, по итогам августа общее число сделок на рынке премиальных новостроек в Москве за месяц увеличилось примерно на треть (на 32%) и составило 87 сделок. Сопоставимое число продаж наблюдалось в августе 2021 года, когда было продано 86 лотов. Если же оценивать динамику год к году, то количество сделок в августе выросло на 89% -на рынке наблюдается уверенное восстановление спроса.

«Высокую активность покупателей на рынке элитных новостроек в августе пока не стоит переоценивать. Динамика сделок в ближайшие месяцы будет по-прежнему зависеть от стабильности в экономике. Позитивным фактом является то, что покупатели проявляют интерес ко все большему числу проектов в разных локациях — в августе сделки зафиксированы в 17 элитных новостройках. Это наибольший показатель в 2023 году. Также в пользу новостроек играет сокращение качественного предложения на вторичном рынке и постепенное повышение цен на готовые квартиры», — отметил руководитель и управляющий партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Высоким продажам новостроек способствует и курс доллара, при котором покупатели могут переложить свои накопления в валюте в элитные квадратные метры, заметил он.

Как сообщалось 14 сентября, на московском рынке новостроек бизнес-класса намечается дефицит квартир и апартаментов площадью от 100 кв. м. За год предложение наиболее просторных лотов в бизнес-классе сократилось на 12,6%.