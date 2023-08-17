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Обыски прошли у координаторов и организаторов движения «Голос»

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Фото: МВД России
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В квартире координатора движения «Голос» (внесен в реестр иноагентов в РФ) Владимира Егорова (признан в РФ иноагентом) в Москве прошли обыски.

По информации «Известий», дома Егоров был один и сначала не хотел открывать дверь сотрудникам правоохранительных органов. В квартире у мужчины изъяли ноутбук, мобильные телефоны.

Уточняется, что квартира, в которой живет координатор движения, сильно пострадала от пожара год назад. Тогда в огне погибла его мать.

Обыск связан с уголовным делом, возбужденным по ст. 284.1, ч. 3 УК РФ («Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации ее деятельности»).

Егоров был задержан.

Кроме того, обыски прошли у сопредседателя движения юриста Георгия Мельконьянца. Как сообщил источник «Известий», Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении него.

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Движение «Голос» с 2003 года осуществляет наблюдение за ходом выборов в России. Антироссийские центры на протяжении существования организации оказывают ей финансовую поддержку.

В 2013 году «Голос» внесли в реестр иноагентов, а в 2016-м ликвидировали. Деятельность зарубежных партнеров «Голоса» была признана нежелательной.

При этом «Голос» продолжает свою деятельность, распространяя некорректно информацию о выборах в России с целью очернить их итоги. После начала специальной военной операции на Украине негативная риторика усилилась. Кроме того, 20 активистов «Голоса» были направлены за рубеж с целью использования иностранных информационных площадок для дискредитации РФ.

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