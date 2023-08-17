Вооруженные силы Украины (ВСУ) столкнутся с огромным риском, введя в бой последнюю предназначенную для наступления бригаду на фоне усиления российского натиска. Об этом 17 августа заявил в беседе с газетой Tagesspiegel полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер.

По его мнению, киевские власти планировали совершить прорыв до наступления первого осеннего грязегого периода, но передислокация последней из «наступательных бригад» на фронт может повлечь за собой серьезные проблемы для украинской армии.

Как отметил полковник, ВСУ были вынуждены перебросить свои «огромные резервы» в район между Купянском и Кременной ввиду усиления российских атак на этом направлении.

«Развертывание этих сил сокращает пространство для маневра Украины для дальнейшего наступления в центральном направлении, которое началось 4 июня. Таким образом существует риск быть связанным одновременно на нескольких фронтах», — предупредил Райснер.

Ранее, 15 августа, обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes рассказал, что украинское командование перебросило на поле боя 82-ю десантно-штурмовую бригаду, последнее крупное подразделение из резерва ВСУ.

Позднее, 16 августа, бойцы казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские боевики на соледарском направлении заметно устали, последнее время они всё чаще имитируют атаки. Российские военные обладают достаточной бдительностью, а также приборами ночного видения и тепловизорами, что помогает пресекать попытки украинской стороны атаковать, добавили там.

Тогда же начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 украинских боевиков.

До этого, 10 августа, The Washington Post написала, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших украинских боевиков вызывают у мирного населения страны разочарование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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