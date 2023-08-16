Войска группировки «Центр» уничтожили около 70 боевиков ВСУ в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 16 августа заявил, что российские подразделения отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 украинских боевиков.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. Всего в течение дня потери противника составили около 70 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина», — приводит его слова «РИА Новости».

Савчук указал, что артиллеристы огнем самоходной гаубичной батареи поразили орудие Д-30. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит дрон типа Mugin-3.

По словам Савчука, штурмовой и армейской авиацией нанесены ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.

Ранее, 13 августа, Савчук сообщил, что российские военные группировки сил «Центр» отразили пять атак украинских войск на краснолиманском направлении. ВСУ за день потеряли более 80 боевиков. В числе уничтоженной группировкой техники числятся боевая машина пехоты (БМП), бронированная машина и 120-миллиметровый миномет противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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