Реклама
Прямой эфир
Армия
Разработчик сообщил о применении спецназом РФ автоматов АШ-12 в зоне СВО
Наука и техника
Ученые в Китае заявили о связи сменной работы с развитием депрессии
Мир
Число жертв природных пожаров на Гавайях возросло до 101
Мир
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Измаиле и Рени Одесской области
Мир
Пресс-секретарь Белого дома случайно опубликовала пост от имени Байдена
Происшествия
Разыскиваемого Интерполом гражданина Азербайджана задержали во Владивостоке
Армия
Российские военные уничтожили склад боеприпасов ВСУ в Константиновке
Мир
В Запорожье переименовали 70 связанных с Россией улиц
Мир
Ким Чен Ын отметил огромный вклад России в национальное освобождение стран
Мир
Байдена упрекнули в игнорировании интересов граждан США в угоду Киеву
Мир
На Западе высоко оценили оборонные способности армии РФ
Общество
В Москву прилетел самолет МЧС РФ с 16 пострадавшими из Махачкалы
Экономика
Индекс здоровья бизнеса в России превысил допандемийный уровень
Сюжет:

Войска группировки «Центр» уничтожили около 70 боевиков ВСУ в зоне СВО

0
Фото: РИА Новости/Александр Гальперин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук 16 августа заявил, что российские подразделения отбили четыре атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 украинских боевиков.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями группировки войск «Центр» при поддержке огня артиллерии и ударов авиации отражены четыре попытки атаки на позиции российских войск штурмовыми группами 67-й механизированной бригады ВСУ. Всего в течение дня потери противника составили около 70 боевиков. Уничтожены боевая машина пехоты, бронированная машина», — приводит его слова «РИА Новости».

Савчук указал, что артиллеристы огнем самоходной гаубичной батареи поразили орудие Д-30. Также средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит дрон типа Mugin-3.

По словам Савчука, штурмовой и армейской авиацией нанесены ракетные удары по скоплению живой силы и огневых средств ВСУ в районах Серебрянского лесничества и Червоной Дибровы.

Заплыв окончен: уничтожены места сборки украинских безэкипажных катеров
Эти дроны представляли опасность не только для военных, но и гражданских кораблей

Ранее, 13 августа, Савчук сообщил, что российские военные группировки сил «Центр» отразили пять атак украинских войск на краснолиманском направлении. ВСУ за день потеряли более 80 боевиков. В числе уничтоженной группировкой техники числятся боевая машина пехоты (БМП), бронированная машина и 120-миллиметровый миномет противника.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023