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Российские военные отразили пять атак противника на краснолиманском направлении

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Российские военные группировки сил «Центр» отразили пять атак украинских войск на краснолиманском направлении. Об этом в воскресенье, 13 августа, рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

«На краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества передовыми подразделениями российской группировки отражено пять попыток атаки штурмовых групп 42-й и 67-й механизированных бригад ВСУ, а также пятой бригады национальной гвардии Украины», — сообщил Савчук.

Также он упомянул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день потеряли более 80 боевиков. В числе уничтоженной группировкой техники числятся боевая машина пехоты (БМП), бронированная машина и 120-миллиметровый миномет противника.

Начальник пресс-центра дополнил, что артиллерия и авиация группировки «Центр» отразили две попытки атаки штурмовых групп 68-й егерской бригады украинских войск на сватовском направлении. Там ВСУ лишились около 10 солдат и одной бронированной машины.

«Экипажами многоцелевых истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено четыре удара управляемыми авиационными бомбами по трем пунктам временной дислокации и полевому складу боеприпасов в районе [населенных пунктов] Невское, Пролетарское», — рассказал Савчук.

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Ранее, 9 августа, группировка войск «Центр» за день отразила шесть попыток атак ВСУ. Савчук сообщил, что российские военные уничтожили боевую машину пехоты, бронированную машину, два пикапа и 60 человек личного состава. Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» поразил опорный пункт ВСУ.

Перед этим, 6 августа, группировкой «Центр» была отбита атака на краснолиманском направлении и уничтожены около 100 боевиков ВСУ. Кроме того, четверо националистов сдались в плен.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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