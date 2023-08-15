Заплыв окончен: уничтожены места сборки украинских безэкипажных катеров

Вооруженные силы России 14 августа уничтожили объекты, где производились и хранились украинские морские безэкипажные катера , которые активно использовались при террористических атаках. Эксперты отмечают, что эти дроны представляют опасность для военных кораблей, а гражданские суда против них вообще беззащитны, поэтому их лучше уничтожать на суше. Также в этот день российская армия нанесла мощные удары по подразделениям противника в районах поселка Урожайное и села Старомайорское на южнодонецком направлении. ВФУ продолжила безуспешные атаки с использованием БПЛА — два дрона были уничтожены над территорией Белгородской области.

Доплавались

В ночь на 14 августа Вооруженные силы РФ нанесли удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по местам производства и хранения безэкипажных катеров , применяемых ВФУ для террористических атак.

— Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены, — заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По словам источников «Известий», знакомых с ситуацией, в ходе удара были поражены места хранения украинских морских беспилотников, а также места их сборки и подготовки к запускам. Все объекты находились в разных регионах Украины.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Как отметили наши собеседники, украинское командование серьезно усложнило процедуру подготовки дронов к боевому применению, чтобы снизить возможность их уничтожения на этапе производства и доставки. Дроны разделяются на несколько частей и отправляются на разные склады. И только в специальном месте беспилотники собираются в единый комплекс. Также отдельно от мест хранения и производства находятся пункты управления беспилотными аппаратами.

Но все объекты были выявлены и поражены российскими силами, подчеркнули источники «Известий».

Безэкипажные катера надо уничтожать в местах их базирования и производства , не дав возможности выйти в море, рассказал «Известиям» бывший начальник Главного штаба ВМФ, адмирал Валентин Селиванов.

— Они уже продемонстрировали свои возможности. Это достаточно опасный противник, — отметил он. — Они атакуют ночью и при определенных неблагоприятных обстоятельствах их можно пропустить. Заметить такой катер трудно — он еле виден над волнами даже днем. Поэтому будет лучше, чтобы до таких атак дело вообще не доходило. Конечно, наши моряки поняли, как с ними бороться. Как ни странно, хорошо в борьбе с этими дронами помогают крупнокалиберные пулеметы.

Для гражданского флота их атаки будут иметь самые тяжелые последствия, мирные суда с ними не справятся, им просто нечем отбиваться, отметил он. История с танкером «Сиг», который был поврежден 5 августа в Керченском проливе, хорошо это показывает.

Фото: РИА Новости/Министерство обороны РФ

— Их уже использовали против мирных судов, — резюмировал Валентин Селиванов. — Чтобы история не повторилась, их надо уничтожать на суше.

Дроны в небе

14 августа были пресечены попытки вооруженных формирований Украины атаковать объекты на территории России беспилотниками самолетного типа , сообщили в Минобороны РФ. Два дрона были обнаружены и уничтожены над территорией Белгородской области. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в прошедшие выходные ВФУ попытались нанести ряд ударов БПЛА по российским объектам. Только над Крымом 12 августа средства российской ПВО сбили и подавили 20 украинских дронов. А 13 августа российские военные пресекли попытку киевского режима совершить атаку с помощью БПЛА в Белгородской и Курской областях.

Огнеметчики под Урожайным

На южнодонецком направлении российская армия нанесла поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Урожайное и Старомайорское, сообщили в Минобороны РФ 14 августа. Для этого были задействованы подразделениями группировки войск «Восток», авиация, артиллерия и тяжелые огнеметные системы.

В результате этих боев уничтожено до 240 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, три автомобиля, две артиллерийские системы М777 производства США, а также самоходная артиллерийская установка Cezar французского изготовления.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На купянском, донецком, краснолиманском и запорожском направлениях российские войска успешно отбивали атаки противника.

— На купянском направлении в результате ударов армейской авиации и огня артиллерии, мужественных действий подразделений Западной группировки войск успешно отражено шесть атак и контратак противника в районах населенных пунктов Новоселовское ЛНР, Першотравневое, Синьковка и урочища Маньковка Харьковской области, — заявил Игорь Конашенков.

На донецком направлении подразделения Южной группировки войск отразили шесть атак ВФУ в районах населенных пунктов Белогоровка в ЛНР, Водяное, Красногоровка и Невельское в ДНР.

В районе Авдеевки уничтожен склад боеприпасов 53-й механизированной бригады ВФУ.

На краснолиманском направлении группировка войск «Центр» отбила две атаки ВФУ в районе населенного пункта Червоная Диброва в ЛНР.

На запорожском направлении в течение суток отражены две атаки противника , а также пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы.

На этих направлениях ВФУ потеряли более 355 боевиков и 37 единиц техники, в том числе танк, самоходные артиллерийские установки: Panzerhaubitze-2000 производства ФРГ, три Krab польского производства, Cezar производства Франции, а также артиллерийскую систему М777 производства США и гаубицу FH-70 производства Великобритании.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

«Барсы» держат оборону

Бойцы добровольческого отряда «Барс-12» выдавливают вооруженные формирования Украины из Белгоровки. За боями на этом направлении наблюдал военный корреспондент «Известий» Алексей Полторанин.

Артиллерия 2-го армейского корпуса уничтожает укрепрайоны ВФУ, заставляя противника отступить.

— Минометчики наносят удары по опорнику ВФУ. Первый удар, следом — второй, третий, — рассказал Алексей Полторанин.

После очередного выстрела приходится уходить в блиндаж. Противник открывает по минометчикам хаотичный ответный огонь. После того как всё стихает, наши военнослужащие идут на свои огневые позиции.

— Как часто противник обстреливает вас?

— Регулярно. На каждый наш удар идет ответный.

Минометчики показывают кадры, предоставленные разведчиками, на которых зафиксирована их работа. Виден украинский опорный пункт и боевики в блиндаже.

Двое из них уничтожены. Третий ранен, он перевязывает себе ногу и успевает уйти в тыл.

Фото: РИА Новости

— Украинские боевики продолжают отправлять сюда людей. Просто завозят и всё, — рассказал командир группы БПЛА добровольческого отряда «Барс-12» с позывным Фокс.

Тем временем обстановка на передовой накаляется.

— Перемещаться по позициям «Барсов» приходится по траншеям. Над головой свистят снаряды — артдуэль на этом участке постоянная, — прокомментировал ситуацию Алексей Полторанин.

ВФУ начинают применять кассетные бомбы. Таким способом отброшенный со своих позиций противник пытается вернуться на утраченные территории, но его усилия тщетны.

Уничтожена ЗРС С-300

За сутки в зоне спецоперации российские войска уничтожили не менее 625 боевиков ВФУ и 49 единиц техники , включая танки, гаубицы, САУ и бронеавтомобили.

На херсонском направлении уничтожен самоходный миномет Alaсran производства Испании.

В районе населенного пункта Зеленый гай в Николаевской области поражена батарея зенитного ракетного комплекса С-300.