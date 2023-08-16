Украинское командование перебросило на поле боя 82-ю десантно-штурмовую бригаду. Как рассказал 15 августа обозреватель Дэвид Экс в статье для издания Forbes, это последнее крупное подразделение из резерва Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«82-я десантно-штурмовая бригада численностью в 2000 человек, укомплектованная боевыми машинами Marder и Stryker, вступила в бой в районе Работино в Запорожской области на юге Украины», — отметил он.

Автор статьи назвал сильной и 46-я бригаду, также задействованную на поле боя. По его словам, и 82-й, и 46-й придется рано или поздно отступить на отдых или ремонт. Заменить столь сильные бригады Киев не сможет.

Если «русские удержат в Работино свои позиции, то они могут оказаться в состоянии нанести ответный удар украинцам», добавил Экс.

Как рассказали ранее в этот день бойцы казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики (ДНР), украинские боевики на соледарском направлении заметно устали, последнее время они всё чаще имитируют атаки. Российские военные обладают достаточной бдительностью, а также приборами ночного видения и тепловизорами, что помогает пресекать попытки украинской стороны атаковать, добавили там.

Тогда же начальник пресс-центра группировки войск «Центр» Александр Савчук заявил, что российские подразделения отбили четыре атаки ВСУ на краснолиманском направлении, уничтожив порядка 70 украинских боевиков.

До этого, 10 августа, The Washington Post написала, что неудавшееся контрнаступление и огромное число погибших солдат украинских боевиков вызывают у мирного населения страны разочарование.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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