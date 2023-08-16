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Казаки сообщили о снижении боевой активности ВСУ на соледарском направлении

ТАСС: ВСУ на соледарском направлении выдохлись и имитируют атаки
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Фото: REUTERS/Viacheslav Ratynskyi
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Украинские боевики на соледарском направлении заметно устали, последнее время они всё чаще имитируют атаки. Об этом 16 августа рассказали бойцы казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики (ДНР).

«Последние месяцы были нескончаемые попытки раздергать [позиции российских войск]. Сейчас попытки есть нечасто — примерно раз в сутки противник пытается прорваться на наших рубежах, <...> откатывается, дальше снова начинает работать минометами», — приводит слова одного из офицеров батальона с позывным Аркон ТАСС.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном отправляются в бой малыми группами пехоты, предварительно проверяют защиту российских сил броском гранаты. Если реакция недостаточная, боевики стараются прорваться на позиции и вызвать подкрепление. Однако российские военные обладают достаточной бдительностью, а также приборами ночного видения и тепловизорами, что помогает пресекать попытки украинской стороны атаковать.

Другой офицер батальона с позывным Варяг рассказал, что на фоне снижения боевой активности ВСУ на данном направлении казаки начали подготовку для наступления на позиции врага. Варяг уточнил, что батальон располагает сейчас мотострелковыми ротами, в процессе формирования штурмовые отряды.

«Противник локализуется и уничтожается»
На севере Артемовска украинские войска пытаются любой ценой окружить город, но их атаки останавливают российские бойцы-добровольцы

Ранее, 10 августа, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские истребители Су-34 поразили более 10 объектов украинской армии на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях

До этого, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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