Казаки сообщили о снижении боевой активности ВСУ на соледарском направлении
Украинские боевики на соледарском направлении заметно устали, последнее время они всё чаще имитируют атаки. Об этом 16 августа рассказали бойцы казачьего добровольческого батальона «С.К.И.Ф.» в составе бригады «Терек» Казачьего войска Донецкой Народной Республики (ДНР).
«Последние месяцы были нескончаемые попытки раздергать [позиции российских войск]. Сейчас попытки есть нечасто — примерно раз в сутки противник пытается прорваться на наших рубежах, <...> откатывается, дальше снова начинает работать минометами», — приводит слова одного из офицеров батальона с позывным Аркон ТАСС.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) в основном отправляются в бой малыми группами пехоты, предварительно проверяют защиту российских сил броском гранаты. Если реакция недостаточная, боевики стараются прорваться на позиции и вызвать подкрепление. Однако российские военные обладают достаточной бдительностью, а также приборами ночного видения и тепловизорами, что помогает пресекать попытки украинской стороны атаковать.
Другой офицер батальона с позывным Варяг рассказал, что на фоне снижения боевой активности ВСУ на данном направлении казаки начали подготовку для наступления на позиции врага. Варяг уточнил, что батальон располагает сейчас мотострелковыми ротами, в процессе формирования штурмовые отряды.
Ранее, 10 августа, начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев рассказал, что российские истребители Су-34 поразили более 10 объектов украинской армии на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях
До этого, 24 июля, корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу тульских десантников, поражающих позиции ВСУ из РСЗО «Град» в районе Соледара. Бойцы одним залпом уничтожили позиции украинских войск, обеспечивая дальнейшее продвижение штурмовых групп.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.
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