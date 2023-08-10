Российские Су-34 поразили более 10 объектов ВСУ на трех направлениях

Российские истребители Су-34 поразили более 10 объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на трех направлениях. Об этом в четверг, 10 августа, рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

«Экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 Южной группировки войск поразили более 10 объектов ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском и александро-калиновском направлениях», — сообщил Астафьев.

Также силами российской штурмовой авиации были уничтожены скопления живой силы противника в районах населенных пунктов Белогоровка, Веселое и Авдеевка. Начальник пресс-центра группировки сообщил о ликвидации двух складов боеприпасов противника в Белогоровке и Красном, а также блиндажа в Новомихайловке.

Кроме того, Астафьев заявил об уничтожении бронетехники ВСУ в районах Курдюмовки и Клещеевки силами армейских вертолетов с возможностью применения противотанковых управляемых ракет.

Ранее, 7 августа, Астафьев сообщил, что авиация группировки войск «Юг» ВС РФ поразила управляемыми боеприпасами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР).

6 августа Астафьев передал информацию, что фронтовые бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами УМПК-500 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ. По его словам, самолеты Су-25 штурмовой авиации поразили скопления живой силы ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.