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Авиация группировки «Юг» поразила пункты дислокации бригад ВСУ в ДНР

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Авиация группировки войск «Юг» ВС РФ поразила управляемыми боеприпасами пункт дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады и район сосредоточения 24-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 7 августа сообщил начальник пресс-центра Южной группировки войск Вадим Астафьев.

«Авиацией Южной группировки войск нанесено поражение управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам временной дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Дылеевка и по району сосредоточения живой силы 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Новгородском», — сказал он ТАСС.

Помимо этого, боевая машина пехоты (БМП) противника была ликвидирована экипажем вертолета армейской авиации в районе Клещеевки.

По информации Астафьева, группы пехоты, блиндажи и бронеавтомобили украинских националистов, находившихся в Часовом Яре, Клещеевке, Богдановке и Краснополье, были поражены российскими военнослужащими Южной группировки при помощи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) с устройством сброса боеприпасов. Также с помощью FPV-дронов уничтожена САУ 2С1 «Гвоздика» в Авдеевке.

Экипаж тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» успешно отработал две огневые задачи по штурмовым группам ВСУ на подступах к Артемовску, добавил начальник пресс-центра группировки «Юг».

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Накануне Астафьев сообщил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами УМПК-500 уничтожили пункты дислокации двух бригад ВСУ. По его словам, самолеты Су-25 штурмовой авиации поразили скопления живой силы ВСУ на лисичанском, соледаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Ранее, 2 августа, официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что ВС РФ впервые уничтожили новейшую самоходную украинскую гаубицу «Богдана» на южнодонецком направлении.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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