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Бомбардировщики Су-34 уничтожили пункты дислокации бригад ВСУ

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Фото: РИА Новости
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Начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев 6 августа сообщил, что фронтовые бомбардировщики Су-34 управляемыми бомбами уничтожили пункты дислокации двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 по пунктам временной дислокации 81-й аэромобильной бригады ВСУ в районе населенного пункта Серебрянка и 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Ивановское», — приводит его слова «РИА Новости».

Как отметил Астафьев, универсальный модуль планирования и коррекции (УМПК) крепится к обычной свободнопадающей бомбе, делая ее управляемой. Модуль имеет раскладное крыло и рули, а также систему управления, которая наводит бомбу на цель в автоматическом режиме.

По его словам, самолеты Су-25 штурмовой авиации поразили скопления живой силы ВСУ на лисичанском, солидаро-артемовском, авдеевском и марьинском направлениях.

Астафьев уточнил, что артиллеристы уничтожили склад боеприпасов, огневые позиции СПГ-7 и АГС-17 в районах Спорного и Белогоровки. Также в рамках контрбатарейной борьбы ликвидировали три 120-миллиметровых миномета противника в населенных пунктах Авдеевка и Победа, противотанковую пушку М12 в Первомайском и американскую буксируемую гаубицу М102 на позиции в районе деревни Зоряное.

Кроме того, экипаж тяжелой огнеметной системы (ТОС) «Солнцепек» нанес огневое поражение взводному опорному пункту 110-й бригады ВСУ в Красногоровке.

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Ранее, 3 августа, экипажи Су-25СМ Центрального военного округа (ЦВО) нанесли ракетный удар по минометным расчетам ВСУ на краснолиманском направлении.

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский 1 августа сообщил, что пункт управления и пункт временной дислокации ВСУ уничтожены ударами бомбардировщика Су-34 на купянском направлении.

31 июля экипажи штурмовых Су-25 ВКС РФ выполнили ракетные пуски с малых высот по военным объектам и технике подразделений ВСУ. В результате боевого вылета были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника украинских боевиков.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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