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В США объяснили нежелание поставлять Украине новейшую технику

Мэтью Хо: США не посылают Украине новейшую технику из-за страха раскрыть секреты
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Фото: Global Look Press/Defense Ministry
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Вашингтон не спешит отправлять Киеву новейшую военную технику, опасаясь, что Китай получит связанную с ее производством информацию. Об этом 16 августа заявил американский военный эксперт, ветеран войны США в Ираке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как указал эксперт, случай рассекречивания технологий был с ракетами HIMARS. Российские войска узнали, что ими управляют с помощью спутниковой системы GPS, и научились их глушить. То же может повториться с баллистическими ракетами ATACMS.

«Выяснить, как нейтрализовать эти ракеты, могут не только русские. Мы также справедливо полагаем, что полученную информацию они могут передать китайцам. И вот о противостоянии с Китаем американцы действительно беспокоятся, поэтому мы и не хотим, чтобы китайцы что-либо знали о нашем оружии», — добавил Хо.

Эксперт также сказал, что по этой же причине не хотели долгое время соглашаться на отправку танков Abrams Украине. В результате эти новейшие боевые машины всё же поставлять американцы отказались, потому что опасаются, что секрет изготовления брони танка станет известен. Было принято решение о передаче более старых моделей M1A1 вместо более современной версии танка.

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7 августа США одобрили первую партию танков Abrams для отправки на Украину, сообщает телеканал «Звезда». Танки должны прибыть на Украину к началу осени.

До этого, 1 августа, военный эксперт полковник в отставке Виктор Литовкин заявил «Известиям» о том, что США никогда не передадут кому-либо вооружение, которым пользуются сами. Версия M1A1 хуже, отметил он, потому что электроника не позволяет автоматически вводить данные для стрельбы.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик еще 12 июля сказал в беседе с «Известиями», что США стараются балансировать между тем, чтобы поставить очередную военную помощь Украине, и тем, чтобы сделать это аккуратно и просчитав последующие риски.

Западные страны усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне проводимой с 24 февраля 2022 года спецоперации РФ по защите Донбасса, решение о которой принято после обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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